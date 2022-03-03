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愛購台東消費逾3億元 北漂台東女兒抽中油電汽車

中央社 / 台東縣3日電

台東縣政府推出「愛購台東消費季」，在台東消費登錄發票，就可參加抽獎，總登錄消費金額逾新台幣3.3億元，春節返鄉購物的北漂台東女子抽中最大獎油電汽車。

為提振台東經濟，台東縣政府自2020、2021年接續辦理「愛購台東消費季」活動，民眾只要在活動期間至稅籍登記於台東縣內之店家消費，並憑發票或收據登錄即可參加抽獎，累積金額每滿500元即可獲得1次抽獎機會，消費越多中獎機會越大。

2021年活動從去年11月開始，今年2月結束，並在今天舉行壓軸抽獎活動。

台東縣政府秘書長盧協昌抽出最大頭獎「TOYOTAC-CROSS HV油電汽車」，並現場Call out給得獎的施姓女子，讓直播現場驚喜氣氛達到最高點。施女在電話中表示，自己是過年返鄉購物後在網站登錄，很高興抽到最大獎。

另外還抽出Gogoro VIVA Lite、MID腳踏車、iPhone13 pro、農會票券、家電、購夠台東萬元折扣碼、住宿券、熱氣球自由飛、綠島瘋狂行等共計55個獎項。得獎名單於公布後1週內將以電話或簡訊通知領獎事宜，務必於2週內領獎，逾期將視同放棄。

台東縣政府財政及經濟發展處產業發展科表示，今年民眾參與度較去年更加踴躍，共計1萬3000多人註冊，登錄金額4小時即突破新台幣百萬，3天破千萬元，總累積登錄消費金額也從去年的1.37億元提升到3.3億，成長了2倍以上，有效刺激購物率。

台東

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