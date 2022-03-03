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台泥DAKA打造新世代充電站 營收提撥挹注急難救助基金

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供
台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供

台泥旗下子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天從花蓮台泥DAKA園區出發，邀請遊人來這裡「充電、悠閒、慢活」，感受新能源新生活，為了回饋地方，充電站營收也將提撥一定比例，挹注和平急難救助基金。

台泥DAKA園區位於花蓮縣秀林鄉和平村，開幕2年有451萬名遊客造訪，已成蘇花改沿線熱門景點。台泥儲能與7-ELEVEN打造的新世代充電站，是東部首座提供所有電動車充電規格、結合儲能設備的充電站，更有全台第一支純綠電充電椿，由園區內3朵「DAKA和平花」太陽能百分之百供電與儲存，未來還計畫引進風機，逐步創造全綠電充電場域。

台泥表示，NHΩA.TCC充電站4個充電槍頭符合所有規格，不用下載APP就能充電，並結合LINE@，加入NHΩA.TCC LINE@官方帳號並充電，電動車主就可以到DAKA的7-ELEVEN蓮和門市免費享用拿鐵，

若選擇「24K GREEN」休閒充電，2個小時期間還可免費使用DAKA的4台共享電動單車四處遊逛，讓充電也能成為一種慢活旅遊。

NHΩA.TCC LINE@官方帳號還設計「EARTH HELPER」線上遊戲，把車主每次的充電量換算為減碳量，還可參與排行榜，達到減碳目標即可領取勳章，到明年6月前累積減碳量達2000公斤的最高等級，台泥將以車主名義，由辜嚴倬雲植物保種中心將復育成功的珍稀蘭花種回蘭嶼原棲地，讓充電也能夠愛地球，年度總積分前3名，還可帶家人免費體驗5天4夜，由雲朗觀光規劃的台灣低碳慢旅。

台泥表示，過去2年台泥DAKA與統一集團已經捐助在地和平國小教育基金超過384萬，充電站的營收也將提撥一定比例給和平急難救助基金。

台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供
台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供
台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供
台泥子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，首站今天有花蓮DAKA園區啟用。圖／台泥提供

減碳 花蓮 蘭嶼

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