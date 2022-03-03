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認養二戰機堡 宜市公所、仰山文教基金會活化歷史建築

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市公所認養南橋里1座機堡，承諾保存其原始風貌，進而作為宜蘭地區二戰軍事設施及故事的展示、討論、分享場所。記者林佳彣／攝影
宜蘭市公所認養南橋里1座機堡，承諾保存其原始風貌，進而作為宜蘭地區二戰軍事設施及故事的展示、討論、分享場所。記者林佳彣／攝影

宜蘭市境內保留不少二戰的軍事設施遺構，南橋里的宜蘭大學城南校區就有6座飛機掩體（機堡），宜蘭縣政府2012年登錄為歷史建築。其中2座隸屬財政部國有財產署北區分署宜蘭辦事處，分別由宜蘭市公所、仰山文教基金會認養，希望透過公部門、民間力量維護，讓歷史得以保存傳承。

南橋里飛機掩體群是日治時期的軍事設施，作為藏匿軍機之用，以厚度30公分鋼筋混凝土建造，上方覆土並種植物來掩飾，兼具堅固、欺敵之效，已於2012年登錄歷史建築。

宜蘭史學者張文義提到，宜蘭曾有南機場、北機場、西機場，二戰時戰事急迫，日本人憂心美軍登陸，徵調上千位民工興建南機場，尤其為保護飛機便有了飛機掩體的規劃。

6座飛機掩體的主體結構完整，然而周圍雜草叢生、內部地面積水。仰山文教基金會秘書長陳鑫益說，藉由公民參與、匯集民意，作為活化機堡的依據。宜蘭市長江聰淵表示，在維持歷史建築的文資價值下，以保存其原始風貌為前提，進而作為宜蘭地區二戰軍事設施及故事的展示、討論、分享場所。

歷史建築 二戰 日治時期

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