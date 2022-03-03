基隆首度獲選台灣閱讀績優城市 圖書借閱證持證比例9成

國家圖書館統計調查，110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，基隆市首度獲得110年台灣閱讀績優城市，在人口50萬以下整體閱讀力績優城市第三名。此外閱讀力指標在全國各縣市中，「每人持證比例」高達90%、「每人到館次數」3.2次，分別榮獲第一及第三名的殊榮。

文化局長陳靜萍表示，基隆首度獲選台灣閱讀績優城市，其中持證比例今年突破9成，展現市府近年來跨局處合作成果，包含自108年開始與民政處、教育處共同推動新生兒閱讀禮袋發放及小小館員體驗等，民眾在辦理出生登記時可一併領取閱讀禮袋及借閱證，就學階段則由學校安排圖書館參訪體驗。

陳靜萍說，民眾因防疫減少出入公共場所，全台民眾不論進出公共圖書館次數、借閱總人數與總冊數接受影響降低，但「每人到館次數」基隆仍能在文化中心場館整建影響下，保持全台第三，歸功於與社區和學校合作，廣設閱讀服務據點，包含5個自助借還書服務據點還有4個社區服務據點，以及18個學校社區共讀站，在公共圖書館以外，打造便利的借閱服務。

陳靜萍表示，今年文化局將從行政體制著手，將原先隸屬區公所管轄的區圖書館納入文化局統一管轄，落實專業治理，使基隆市的閱讀服務品質提升，未來將朝向標準化、在地化的營運目標前進。除透過館員培訓、標準流程制定，打造貼心舒適的圖書館服務外，也希望仍然保留各區圖書館的在地特性，強化與社群的連結，使每一個區圖書館都是市民喜愛利用的大書房。