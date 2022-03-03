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太魯閣馬拉松5日開跑 中橫等周邊道路5時起交通管制

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
2021太魯閣馬拉松5日開跑，當天上午5時起周邊道路交管。圖為過去賽事交管狀況。圖／新城警分局提供。
2021太魯閣馬拉松5日開跑，當天上午5時起周邊道路交管。圖為過去賽事交管狀況。圖／新城警分局提供。

太魯閣峽谷馬拉松將於5日登場，預計有1萬3000多名選手競速，當天上午5時至下午1時30分，賽道周邊台8線中橫公路興田至天祥、台9線太魯閣大橋、花2線等路段將有交通管制，主辦單位呼籲選手可多利用大會接駁交通。

2021太馬原定去年11月6日舉辦，因疫情延後到這周六，當天上午6時45分起，各組依序開跑。協辦單位花蓮縣體育會理事長汪錦德說，共有1萬3000名選手參加，因應疫情，選手必須上傳接種疫苗的小黃卡，才能參賽。

公路總局第四區養護工程處表示，被譽為「全台最美賽道」的太魯閣馬拉松，因多數路段位於山區，沿線路幅狹窄、坡陡蜿蜒，當天上午5時起至下午1時30分，在台8線興田（太魯閣牌樓、鳳凰林）至天祥、台９線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端，花2線錦文橋等路段，實施交通管制，除公務車輛，其餘車輛一律禁止進入，提醒民眾及早因應，避開管制時間。

大會公布接駁交通資訊，台鐵花蓮運務段當天增設花蓮火車站到新城（太魯閣）火車站往返付費專列火車，單程票價37元。另大會安排40台免費接駁巴士從花蓮火車站直達會場，上午4時發車；新城（太魯閣車站）上午4時起到6時10分，也有免費接駁車開往會場，回程則於上午9時起有錦文橋北側搭乘，坐滿發車。

花蓮縣警局交通隊、新城警分局及保七總隊第9大隊也分工合作，在長達42.195公里的全馬賽道，執行交通疏導。新城警分局呼籲民眾善用大眾運輸，如果民眾遇有急難可向沿途執勤的員警求助，也提醒遵守管制時間、路段，配合警方指揮，保障選手安全，讓賽事順利完成。

2021太魯閣馬拉松5日開跑，當天上午5時起周邊道路交管。圖為過去賽事交管狀況。圖／新城警分局提供。
2021太魯閣馬拉松5日開跑，當天上午5時起周邊道路交管。圖為過去賽事交管狀況。圖／新城警分局提供。

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