花蓮觀光結合運動 太馬等數十項賽事陸續登場

花蓮今年洋溢濃濃運動風。延至今年舉辦的2021太魯閣峽谷馬拉松5日登場，將有1萬3000多名選手奔馳在絕美的峽谷賽道，接下來全年還有多項大小賽事陸續展開，縣長徐榛蔚今天宣布，花蓮縣長盃、樂活盃及花蓮縣主辦各項全國賽事暨太平洋盃系列賽事等80項體育競賽，今年都會在花蓮盛大展開，也希望結合觀光，將人潮帶進花蓮。

花蓮縣體育會獲得縣府支持，規畫「花蓮好勁、競在洄瀾」各項賽事，分成花蓮縣長盃、樂活盃、太平洋盃等系列。體育會理事長汪錦德說，包括競賽、講習等活動，今年體育會規畫辦理129項專案活動，縣長盃是花蓮縣選拔的最高盃賽，以亞、奧運運動項目為主，樂活盃則是走休閒體驗路線。

體育會今年還規畫19項大型全國賽事，2022太魯閣峽谷馬拉松、環花東自行車競賽、太平洋國際龍舟節等9項已獲核定，另外太平洋自行車節、太平洋鐵人三項，總統盃跆拳道等10項還在討論細節，中華民國羽球協會也可望首度移師花蓮舉辦全國性賽事。

縣長徐榛蔚說，花蓮好山好水，還有純淨的空氣，是最適合運動的環境。近年來，花蓮縣在推展運動賽事，或是花蓮子弟在運動賽事成績上，都有亮眼表現，為進一步將運動結合觀光，縣府積極籌畫各項運動賽事，培育優秀體育人才，也傾力推動全國大型賽事，形成產業鏈，以體育休閒帶動觀光發展，去年就舉辦100多場大小賽事，今年也有數十項體育競賽將接連登場，預計將吸引超過數萬名以上國內外運動好手來到花蓮。