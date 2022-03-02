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公園「獻馘碑」古蹟底下埋頭骨？ 宜蘭市公所：仍是謎團

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
百年歷史古蹟「獻馘碑」高9.86公尺，是宜蘭縣量體最大的古碑，也是設計複雜、施工精緻且保存良好的一座石碑。圖／市公所提供
百年歷史古蹟「獻馘碑」高9.86公尺，是宜蘭縣量體最大的古碑，也是設計複雜、施工精緻且保存良好的一座石碑。圖／市公所提供

宜蘭市中山公園有座超過百年歷史的古蹟「獻馘碑」高9.86公尺，是宜蘭縣量體最大的古碑，也是設計複雜、施工精緻且保存良好的石碑。以前叫「首塚紀念碑」，傳說這座碑的底下埋有頭骨？市公所表示，史學界對此不同看法，至今仍是歷史謎團，歡迎民眾來公園參觀，公所有文化志工可以說故事。

市公所與地方人士今天前往這座古蹟，了解保存現況。市公所表示，此碑為1909（日明治42年）宜蘭仕紳為感謝日人理番政策，使泰雅人不再威脅其性命而立的歷史見證；「馘」（音同「國」）是首級的意思，早期宜蘭山區的泰雅族原住民勇猛慓悍，並有出草獵人頭的習性。

市公所說，日本殖民統治台灣後，派軍隊攻打山區，建立隘勇線封鎖民生物資，迫使南澳與大同兩地的原住民獻出武器和獵獲的頭骨，地方士紳為撫慰先民首級並紀念此事，發起捐款設碑。立碑位址最早在員山堡金六結庄，現今宜蘭高中校地，名為「首塚紀念碑」，後來因地盤不穩，遷移中山公園，改名為「獻馘碑」。

獻馘碑以花崗岩篆刻並鑲嵌於碑柱，外觀由下而上分為台基、基座、碑身、碑頂等四個部分。碑座有碑文、規模大，牆身石砌而成，工法精美、造型典雅；基座中央鑴刻設碑緣由，乃為前清廩生林拱辰所撰，塔身為圓柱體，於2004年公告為古蹟。

市長江聰淵表示，宜蘭市中山公園雖然面積不大，卻擁有獻馘碑、忠靈塔及舊日軍通信中心等3座珍貴的古蹟及歷史建築，也是市民容易親近及探訪的文化資產。

江聰淵說，有關獻馘碑下是否埋有當年的頭骨？到現在史學界仍有不同的看法，這也是許多人樂於探究的歷史謎題，希望市民朋友到中山公園散步休閒時，能就近參觀公園的古蹟，增加對鄉土文化了解，公所有文化志工可提供導覽解說。

百年歷史古蹟「獻馘碑」保存良好，大家很好奇這座巨碑的底下是否埋有頭骨。圖／市公所提供
百年歷史古蹟「獻馘碑」保存良好，大家很好奇這座巨碑的底下是否埋有頭骨。圖／市公所提供
宜蘭市中山公園的「獻馘碑」古蹟底下，傳說埋有頭骨?市公所表示，史學界對此有不同看法，至今仍是謎團。圖／市公所提供
宜蘭市中山公園的「獻馘碑」古蹟底下，傳說埋有頭骨?市公所表示，史學界對此有不同看法，至今仍是謎團。圖／市公所提供

宜蘭 古蹟 原住民

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