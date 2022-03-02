快訊

邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

基隆第4條快捷公車 中山線3日開通單程省20分鐘

中央社 / 基隆2日電

基隆市第4條快捷公車中山線「1813D台北－基隆」明天開通，平日往返48班次、例假日32班次，尖峰時段20分鐘一班，基隆市長林右昌今天說，預計單程可省下約20分鐘。

林右昌在開通記者會上表示，基隆市過去的發展都是依附在港區，但隨著人口逐漸往外發展，很多大型社區出現在原本的偏遠區域，因此他一上任就與台北市長柯文哲商討包括城際快捷公車等議題，在交通部與台北市政府支持下，讓基隆市快捷公車進入台北的轉運站。

林右昌指出，1813D快捷公車路線途經中山二路及經國管理暨健康學院等，預計單程可以為中山區的民眾減少20分鐘通勤時間；至於現有的快捷公車「2088基隆女中（八斗子）－市府轉運站」已有1200萬的載客人次，而「1088四腳亭－松山」和「1579八斗子－台北」也都有120萬及188萬人次，有效分散市中心區的交通壓力，也讓市民更加便捷。

林右昌說，雖然地方對路線規劃還有很多建議，但希望讓這條路線先上路後再與交通部檢討修正，相信業者也會從善如流，把民眾的聲音和需求納入進一步規劃。

市府交通處透過新聞稿表示，「1813D台北－基隆」路線由國光客運營運，起點為基隆車站，迄點為台北車站，沿途行經基隆市中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道3號，經台北市忠孝東路至台北車站。

沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與台北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，平日往返48班次、例假日往返為32班次，尖峰時段發車間距為20分鐘一班，民眾可多加利用搭乘。

基隆 公車 林右昌

延伸閱讀

基北中山快捷公車1813D明通車 通勤台北單程省20分鐘

副總統賴清德：林右昌將基隆從灰暗變彩色

談卸任後規劃 林右昌：哪裡需要他就往那處去

賴清德、林佳龍加持 林右昌新書首日4網路書店銷售冠軍

相關新聞

公園「獻馘碑」古蹟底下埋頭骨？ 宜蘭市公所：仍是謎團

宜蘭市中山公園有座超過百年歷史的古蹟「獻馘碑」高9.86公尺，是宜蘭縣量體最大的古碑，也是設計複雜、施工精緻且保存良好的...

蘇花改2隧道啟動區間測速 3天連假取締47件超速

蘇花改全線通車已滿2年，往來車輛逐漸增多，228連假期間每天湧現上萬車輛，花蓮縣警局在首日正式啟動中仁、仁水隧道區間測速...

「班班有冷氣」宜蘭提早完工5月啟用 學生免費吹冷氣有補助

宜蘭縣推動「班班有冷氣」，比其它縣市提早完成電力改善及冷氣安裝，預計5月起就可以吹冷氣了。縣府今天在深溝國小舉辦啟用前說...

花蓮市斷層帶試辦埋設抗震水管 地震漏水機率大幅減少

台灣自來水公司首度在花蓮引入日本製耐震性延性鑄鐵管（NS型DIP），預計7日起分階段在米崙斷層帶周邊的林森路至公園路間街...

羅東壽園8天提早開放 專車接駁便民清明掃墓

清明節下個月即將到來，不少人會規劃時程祭祖掃墓。宜蘭縣羅東鎮公所考量疫情防範，將於3月20日在壽園懷德廳舉辦祈福誦經法會...

台東發現「荔枝椿象」害蟲 農改場將採生物防治

台東縣政府近日發現1棵荔枝樹上疑停棲「荔枝椿象」成蟲及卵塊，農業改良場台東區場獲報前往調查後，確認為荔枝椿象，雖目前無族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。