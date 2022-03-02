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寒害受損 花蓮壽豐高接梨穗獲現金救助

中央社 / 花蓮縣2日電

受寒流影響，花蓮壽豐鄉高接梨穗有花芽壞死、果（花）梗短縮及萎凋等情況，經農政單位勘災，縣府提報農委會啟動救助作業，每公頃救助新台幣6萬元，即起至11日止受理。

花蓮縣政府今天發布新聞資料表示，受1、2月大陸冷氣團影響，壽豐鄉高接梨穗有花芽壞死、果（花）梗短縮及萎凋等情況，經向農委會提報，農委會已於3月1日公告為天然災害現金救助地區，受災農友可自今天起至3月11日止到壽豐鄉公所申請現金救助及低利貸款。

農業處長陳淑雯表示，壽豐鄉為花蓮縣高接梨的主要產區，約4公頃，主要種植於豐南段一帶，品質、口感佳，壽豐鄉農會以「果豔梨」為主打品牌；此次受災面積約2.6公頃，損害程度達農情面積50%。

陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，「高接梨穗」救助額度每公頃為6萬元；農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至壽豐鄉公所辦理，救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定的農民（實際從事農作生產之自然人）；申報項目損失率達20%以上者，依救助項目的救助額度予以救助，未達20%者不予救助；長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

農委會 花蓮 冷氣團

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