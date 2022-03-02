蘇花改2隧道啟動區間測速 3天連假取締47件超速

蘇花改全線通車已滿2年，往來車輛逐漸增多，228連假期間每天湧現上萬車輛，花蓮縣警局在首日正式啟動中仁、仁水隧道區間測速系統，3天來共取締47件，全部都是超速，每件開罰1200元起，警方將依規定製單舉發，也提醒駕駛人遵守速限，以免受罰。

花蓮縣警局在中仁、仁水隧道設置南北雙向區間測速等科技執法系統，取締項目包括超速、行駛路肩及禁行車種，中仁速限70公里，仁水50公里，一旦超速，就會受罰。

連假期間蘇花路廊車流量大，尤其上月26日連假首日，光是南下車流就將近1萬5000輛，南來北往超過2萬輛。

縣警局交通隊統計，蘇花改2隧道區間測速系統連假首日啟動後，3天假期仁水隧道取締22件、中仁隧道取締25件，一共47件違規，全部是超速，都將製單舉發。依規定，超速將開罰1200元至2400元，若嚴重超速6公里，還可處6000元到24000元罰鍰，並吊扣車牌6個月。