「班班有冷氣」宜蘭提早完工5月啟用 學生免費吹冷氣有補助

宜蘭縣推動「班班有冷氣」，比其它縣市提早完成電力改善及冷氣安裝，預計5月起就可以吹冷氣了。縣府今天在深溝國小舉辦啟用前說明會，對於家長關心的電費及維護費部分，會由中央政府及縣政府補助並納入學校預算，不會向學生收取費用，減輕負擔。

宜蘭縣在去年11月完成學校電力改善，今年元月間完成4543台冷氣安裝，經過試運轉後3月1日已全面改善完成，今年5月起冷氣將全面啟用，各班學生可以在舒適的環境下，安心上課學習。

縣教育處表示，每年5、6、9、10期間可以啟動使用冷氣4個月，每年預估所需1800萬元電費及維護費由行政院一般性補助款補助；至於各校7月及8月間的暑假上課上班需求，縣長林姿妙指示教育處編列預算全額補助，不會向師生收取額外費用。

為了讓學生使用冷氣時也能節約用電，縣府教育處表示，未來各校都有一套能源管理系統，透過電腦控制能即時得知學校的總用電量、各班冷氣機使用電量、減少多少二氧化碳及計費儲值等功能，這套能源管理系統安裝在師生都可以看見的地方，對孩子來說也是一種節能減碳教育。