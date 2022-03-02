台水引進日本耐震管線 花蓮米崙斷層帶優先施作

台灣自來水公司第九區管理處表示，引進日製耐震型延性鑄鐵管，比原有石墨鑄鐵管更耐壓，花蓮米崙斷層帶周邊街區將試辦1500公尺，是國內第2個試辦縣市，目標提前在7月前完工。

台灣自來水公司第九區管理處副處長歐栓玉今天接受中央社記者採訪指出，這批耐震型延性鑄鐵管（NS型DIP）歷經日本多次大地震實證無漏水，目前國內僅台南市南區喜樹社區、花蓮市區2處試辦。

歐栓玉表示，曾特別派員前往台南與日本技師受訓，取得施工證明，這次引進新管線及新工法預計在花蓮市花崗街、三民路（綜合市場）、正義街、復興街、復興街90巷、復興街98巷及林森路244巷等處施工，試辦約1500公尺。

歐栓玉指出，耐震型延性鑄鐵管具有防脫、耐壓及耐震功能，較現有管線使用年限更高，可承受因地震所造成擠壓，不會脫節，這次優先施作米崙斷層帶周圍街道，未來視使用成效汰換斷層帶老舊管線。

歐栓玉說，這次汰換工程總經費逾2600萬元，較原有的石墨鑄鐵管成本高出約4倍，也因工程嚴謹，工期也較長，預計7日起分階段施工，總工期180個工作天，目標提前在今年7月前完工。

歐栓玉表示，施工期間將避開上下班尖峰時段，施工在當日下午6時前完成灑水清潔收工作業，並設置夜間交維設施，原則採封閉一半道路施工、另一半則開放通行，若遇道路狹小，採封閉施工，將派員引導人車行駛至替代道路，維持交通暢通。