花蓮市斷層帶試辦埋設抗震水管 地震漏水機率大幅減少

台灣自來水公司首度在花蓮引入日本製耐震性延性鑄鐵管（NS型DIP），預計7日起分階段在米崙斷層帶周邊的林森路至公園路間街區汰換老舊管線。水公司表示，新型耐震管線的成本昂貴、工法更加複雜，6階段施工約需180個工作天，但未來若再發生地震，破管漏水機率將大大減少。

花蓮4年前發生0206大地震，米崙斷層帶周邊有4棟大樓倒塌，造成17人罹難，並因供水管線多處脫接破損，停水用戶高達4萬戶，破管件數有800多處，台水全力搶修，一直到震後7天才全面恢復供水。

台水第九區管理處副處長歐栓玉說，NS型DIP在日本歷經多次大地震，實證沒有漏水，在台灣曾在台南維冠大樓倒塌後DIP在台南採用，這次首度引進花蓮試辦，選擇在米崙斷層帶周邊、管線老舊的花蓮市花崗街、三民街、復興街、正義街等地區汰換，用戶外線也將使用可耐壓抗震的不鏽鋼波狀管(SSP)。

新的NS型DIP是透過直管可伸縮原理及長度約1％伸縮及彎曲功能，可承受地震或位移產生的伸縮與彎曲度，並利用防脫環扣住插口突緣部，防止接頭脫接造成漏水。歐栓玉說，NS型DIP成本約是一般DIP的3.5倍到4倍，這次埋管長度約1500公尺，工程經費就要2630萬元，且工法更嚴謹精細，技術人員必須到台南接受日本技師訓練，取得施工證明書，才能施作，也因此工期較以往緩慢，約需180個工作天。

工程原定上月開工，考量228連假、太魯閣峽谷馬拉松等市區人車多，配合延至本月7日。台水表示，施工路段包括花崗街、三民路（綜合市場）、正義街、復興街、復興街90巷、復興街98巷、林森路244巷等，分成6階段，各階段針對住戶分別召開說明會，第1階段花崗街（公園路與中正路間）已在上月10日召開說明會，本月7日至31日施工，施工時將指派指揮人員引導人車改道，當晚6時前完成灑水清潔收工作業，並擺放夜間交維設施，整體希望趕在暑假前完工。