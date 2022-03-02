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台東發現「荔枝椿象」害蟲 農改場將採生物防治
台東縣政府近日發現1棵荔枝樹上疑停棲「荔枝椿象」成蟲及卵塊，農業改良場台東區場獲報前往調查後，確認為荔枝椿象，雖目前無族群擴大跡象，但提醒民眾勿碰觸或試圖捕捉，以免遭臭液噴濺皮膚，發生灼傷。
農業改良場台東區場表示，由於目前發生區域位於人口稠密的市區，無法使用化學防治，已聯繫苗栗區農業改良場，將採用生物防治法，釋放荔枝椿象的天敵平腹小蜂，以減少轄區荔枝椿象危害。
近日於縣府周圍停車場進行樹勢修剪時，發現1棵荔枝樹上，疑似荔枝椿象的成蟲，葉背上還有卵塊，即通報農業改良場台東區場協助處理，經確認就是害蟲荔枝椿象，並捕獲近百隻成蟲。
台東區場指出，2019年曾接獲台東市種苗業者通報發現荔枝椿象，上個月底也接獲關山鎮通報發現疑似荔枝椿象，調查發現主要聚集於龍眼或台灣欒樹上，目前氣候逐漸回溫，正值荔枝椿象繁殖期。
荔枝椿象被驚擾時會分泌臭液，可能造成皮膚灼傷。成蟲和若蟲吸食無患子科的荔枝和龍眼嫩芽、嫩梢、花穗及幼果汁液，導致落花、落果及果皮黑化，且被刺吸的果實傷口易引發其他病害感染。
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