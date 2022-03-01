宜蘭四結福德廟慶土地公生 紅龜粿免費吃

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
四結福德廟3月4日將準備600個精緻紅龜粿免費送給信徒。記者林佳彣／攝影
四結福德廟3月4日將準備600個精緻紅龜粿免費送給信徒。記者林佳彣／攝影

為慶祝農曆2月2日土地公生，宜蘭縣四結福德廟將於當天3月4日，舉辦擲筊活動。信徒每人可連續擲筊5次，若連3次聖筊或當中有4次聖筊，即可享有特色伴手禮，前10名另頒特別獎。該廟主委高志肇表示，現場準備600個精緻紅龜粿免費送，讓民眾品嚐傳統祭祀供品的新吃法。

四結福德廟香火鼎盛，重達200噸的銅雕土地公是當地醒目地標，也是地方信仰中心。3月4日適逢土地公生，主委高志肇、發言人陳榮楷今天為擲筊活動暖身宣傳，凡年滿20歲者即可現場報名。

高志肇說，參與者當日早上10點起至四結福德廟後殿1樓，進行5次擲筊，只要連續3次聖筊或當中有4次聖筊，就能帶走特色伴手禮，限量88份，送完為止。

四結福德廟香火鼎盛，重達200噸的銅雕土地公是當地醒目地標，也是地方信仰中心。記者林佳彣／攝影
四結福德廟香火鼎盛，重達200噸的銅雕土地公是當地醒目地標，也是地方信仰中心。記者林佳彣／攝影
3月4日適逢土地公生，宜蘭縣四結福德廟主委高志肇、發言人陳榮楷今天為擲筊活動暖身宣傳，凡年滿20歲者即可現場報名。記者林佳彣／攝影
3月4日適逢土地公生，宜蘭縣四結福德廟主委高志肇、發言人陳榮楷今天為擲筊活動暖身宣傳，凡年滿20歲者即可現場報名。記者林佳彣／攝影
四結福德廟將於土地公生農曆2月2日舉辦擲筊活動。記者林佳彣／攝影
四結福德廟將於土地公生農曆2月2日舉辦擲筊活動。記者林佳彣／攝影

土地公 伴手禮 宜蘭

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