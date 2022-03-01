李宗盛捐贈門諾長照中心開工 預計2年後啟用

基督教門諾會醫療財團法人今天舉行長照整合服務中心開工典禮。總執行長張文信表示，感謝音樂教父李宗盛慷慨捐贈，同時也感謝社會各界為照顧東部長者的捐款共襄盛舉，中心2棟樓納入智慧醫療、綠建築等創新的設計概念，預計於2024年完工。

門諾醫院表示，長照服務中心位於193線南濱段，分為4層樓的年華大樓、3樓的湧愛大樓，規畫除了有日照中心、失智家屋，還有長青學苑、復健中心、療癒花園以及長照人才培育教室等。無圍牆的園區設計不僅拉近與社區的距離，也將結合在地資源與專業服務，打造成為失智、失能、身障的友善園區。

張文信除了代表機構感謝各界對門諾的支持，也謝謝李宗盛的大愛。他說，李宗盛把媽媽當年留下的北投家屋出售，捐建門諾長照整合服務及人才培育中心大樓，並感念其父親李仲年、母親潘雪華的愛，而命名為「年華大樓」，這份傳承與照護偏鄉的精神，令人動容敬佩。

此外，李宗盛長期關懷老人不遺餘力，更協助門諾，在年華大樓旁興建的失智團體家屋募集資金，並為失智團體家屋大樓命名為「湧愛大樓」。