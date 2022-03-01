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羨慕！花蓮光復鄉發防疫禮金 每人都領得到

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉公所今天宣布，為減輕鄉民負擔，規畫於3月底，在各村指定地點發放防疫禮金新台幣1000元。圖／光復鄉公所提供
花蓮光復鄉公所今天宣布，為減輕鄉民負擔，規畫於3月底，在各村指定地點發放防疫禮金新台幣1000元。圖／光復鄉公所提供

疫情影響，花蓮光復鄉公所今天宣布，為減輕鄉民負擔，規畫於3月底，在各村指定地點發放防疫禮金新台幣1000元，補貼鄉民購置防疫與生活用品，每個人都領得到，預計共有1萬2200人受惠。

光復鄉公所今天指出，因COVID-19病毒疫情已超過2年，有的人工作受到影響，為減緩疫情對鄉民的衝擊，鄉公所提出發放防疫禮金提案，已經由鄉民代表會通過，預計3月22日起，分為4天發送，希望能補貼鄉民購置防疫用品。

光復鄉公所表示，禮金發放對象為110年6月30日（含）前設籍光復鄉的鄉民，且於發放當日仍在籍者，每人1000元，預計在3月22、24、29及31日，於各村指定地點發放；若無法在指定日期前往領取，可在5月31日前至各村辦公處領取。

光復鄉公所指出，禮金費用由公所自籌，連同行政費用總經費約1270萬元，共約1萬2200人受惠，希望禮金補貼鄉民購置防疫物品，共同度過疫情難關。目前花蓮縣13鄉鎮市，已有秀林鄉、豐濱鄉與光復鄉等3鄉發放防疫禮金。

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