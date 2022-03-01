花蓮港務分公司活化大禮堂 招租打造運動場館

台灣花蓮港務分公司為讓資產活化利用，將行政大樓對外招租，出租率有8成以上。其中230多坪大禮堂在今年也成功出租，規畫打造運動休閒場館，還能配合美崙周邊現有田徑場、自行車道等設施，成為民眾運動的空間。

花蓮港務分公司在人力精簡下，活化既有辦公室空間利用，將行政大樓辦公室、禮堂與戶外場地等空間對外出租，共有400多坪。其中行政大樓有30餘間大小不一的辦公空間，因租金價格實惠，出租率達8成多。

花蓮港務分公司表示，大禮堂室內面積約230多坪，格局方正且空間寬敞高挑，周邊停車方便，適合舉辦各類商品展覽，過去曾辦過多場家具展及零食展等，獲得好評。今年大禮堂順利完成招商，港務分公司與羽動洄瀾公司契約簽訂，租期有5年。

花蓮港務分公司指出，羽動洄瀾主要以羽球競技運動與友善運動教室發展為主，預計1年過後，將大禮堂改造成具「專業、優質、安全」的運動場館與休閒運動俱樂部，包括場館經營、舉辦體育賽會活動、健身教室及運動場地租借等。