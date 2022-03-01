宜蘭3月2日起加開疫苗快打站 5處免預約隨到隨打

中央社 / 宜蘭1日電

宜蘭衛生局明天起至6日加開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第8波快打站，地點包含新月廣場家樂福店等共5處，疫苗種類以莫德納高端疫苗為主，採免預約隨到隨打。

衛生局下午發布新聞稿表示，這次快打站新增新月廣場家樂福店和蘇澳鎮社會福利大樓社區接種站，另有宜蘭慈濟、羅東鎮農會及羅東南豪社區等接種站，請符合疫苗接種資格的縣民，盡快接種疫苗，以提升個人免疫力。

衛生局指出，為持續提升宜蘭縣第1、2劑疫苗施打覆蓋率，縣府配合中央政策打疫苗送禮券活動發放期限延長至31日，18歲以上未施打第1劑或第2劑的民眾可把握時間接種疫苗，並記得領取200元超商禮券。

此外，衛生局指出，宜蘭縣第1劑疫苗接種涵蓋率為80.5%，第2劑疫苗涵蓋率為75.4%；第3劑疫苗涵蓋率為42.5%，完成第2劑滿12週（84天）的民眾，可至61家合約醫療院所登記施打第3劑疫苗，也可上中央1922疫苗預約平台預約，或前往快打站可隨到隨打。

高端疫苗 衛生局 宜蘭 莫德納

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