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方便上班族順道丢棄家庭垃圾包 碇內垃圾集中站啟用

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，將觀察民眾使用情形，決定是否繼續設置。 試辦首日有不少民眾上班途中，帶著垃圾包駛入抽水站區丟棄，但有些人違規停在源遠路旁，下車丟棄垃圾，危及行車安全。

基隆市實施「垃圾不落地」政策，考量部分民眾難以配合垃圾車收運時間，環保局在全市多處定點設置垃圾集中站，指定時段停放垃圾車，供民眾丟棄垃圾。

環保局在暖江橋頭設置的垃圾集中站，位在源遠路過港往碇內方向路旁。不少碇內民眾上班族帶家庭垃圾包出門，順道丟棄時，衍生騎士違規跨越雙黃線，騎到對向丟垃圾，或是汽車駕駛人違停路邊，又違規穿越車道丟棄垃圾亂象。過港上班族雖是順向丟垃圾，但也有人丟完後違規迴轉，騎向八堵、暖暖方向。

暖暖區選出的市議員王醒之、林旻勳和連恩典，都促請環保局在源遠路碇內往過港方向增設垃圾 集中站，解決亂象。環保局最後選中王醒之服務處建議的碇內抽水站，協調工務處騰出空地供停放垃圾車和資源回收車，讓民眾丟棄垃圾。

碇內垃圾集中站今天啟用，清潔隊長潘家齊說，試辦1個月期間將觀察民眾使用情形，以及是否有助減少暖江橋頭集中站交通亂象，決定是否繼續設置。

王醒之辦公室主任拔耐．茹妮老王今早到碇內抽水站，了解垃圾集中站運作情形。因為10多天前就有宣導試辦計畫，首日就有不少民眾前來丟垃圾，有效減少暖江橋頭交通亂象。

環保局規畫民眾可以開車、騎車進入抽水站區丟圾垃圾，但有些人不清楚收運方式，未駛入抽水站區，把車子違規停放在源遠路旁後，提著垃圾下車丟棄，危及交通安全，環保局將加強宣導，請民眾配合。

基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局在暖暖區碇內抽水站增設「垃圾集中站」，今起試辦1個月，不少民眾上班途中順道丟棄家庭垃圾。記者邱瑞杰／攝影

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