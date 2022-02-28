基金公路試辦調撥車道 旅行時間縮短民眾有感

基隆市警局228連假的下午在基金二、三路試辦調撥車道方案，紓解從北海岸回程的觀光車潮。警方今晚表示，這項措施讓車流速率提升，車行時間縮短，相信民眾會非常有感。

基金二、三路雙線各有2線車道，過去在周休2日時，上午會因往北海岸遊玩車潮造成基隆往萬里方向塞車，下午返程時造成萬里往基隆方向塞車。遇到連假好天氣，塞車狀況會更嚴重。

基隆市警局規畫228連續假日實施調撥車道，26日下午4點多首次執行時，將基隆往萬里方向1線車道，調撥成萬里往基隆方向行駛，希望加快紓解由金山、萬里地區返程車流。當天基金二路基隆往萬里方向因為車道縮減，一度也塞車。

警方27日優化執行手段，依據基金公路（台2線）指標52K車輛偵測器資料，以及空拍機拍攝車流畫面，考量雙向車流量，當天下午6點10分才實施調撥車道。

警方說，調撥車道會造成路型改變，容易讓駕駛人在路口產生猶豫心理，進而減速造成後方車流延滯。因此特別派遣示範駕駛，由員警騎重型機車並開啟警示燈，在調撥路段來回穿梭，引導民眾安全、快速的駛入調撥車道，提升行車效率。

今天是基隆市警察局在基金二、三路試辦調撥車道第3天，透過交通流量統計及空拍機即時路況觀測，下午4點多發現從北海岸回程車流遽增，4點半左右啟動調撥車道措施。

警方說，萬里交界到台62線大武崙出口約6公里路程，27日下午6點半尖峰時段旅行時間需41分鐘，今天僅需行駛9分鐘，車流速率提升讓民眾非常有感。本次取得的交通流量數據，將作為基金公路改善的基礎，市警局後續將與路權單位公路總局及市政府交通處等單位，共同檢討及研商，精進改善方案，讓基金公路的交通更加順暢。

基隆市警察局長劉耀欽表示，本次228連假試辦基金二、三路調撥車道，各界非常關注實施情形。立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥等議員及在地里長都到場關心。調撥車道期間未發生交通事故，非常感謝用路人配合。