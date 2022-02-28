基市1年告發1800多件亂丟菸蒂 衛生局建議戒菸一舉兩得

基隆市環保局統計去年有1800多人次亂丟菸蒂被罰款，提醒民眾應在「吸菸區」吸菸，吸菸後將菸火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或煙蒂收集設備中，以免荷包失血。基隆市衛生局則是建議民眾戒菸，降低冠狀動脈心臟病及心肌梗塞等心血管疾病風險。

環保局表示，「菸蒂不落地」觀念推廣多年，希望民眾抽菸後，不要隨便丟棄菸蒂，否則可依廢棄物清理法裁處1200元到6000元罰鍰。基隆市去年共開出1800多張亂丟菸蒂罰單，初次處罰1200元，裁處金額合計220多萬元。

環保局說，從罰款件數可以看出仍有不少民眾未能遵守規定，吸菸後亂丟菸蒂。其中有六成是民眾檢舉，很多人開車、騎車時亂丟菸蒂，被其他民眾拍下影像。環保局接到檢舉資料後，依車號等線索追查當事人身分，確認有違法事實就開單告發。

環保局稽查人員也會鎖定「熱點」加強稽查，主要為超商、夜市、車站、速食店、市場等地，提醒吸菸民眾自備菸蒂盒，或在設有收集菸蒂設備地點周邊吸菸，熄菸後丟入垃圾桶或菸蒂收集設備，以免荷包失血。

衛生局表示，研究證實吸菸會增加冠狀動脈心臟病及心肌梗塞等心血管疾病風險，只要開始戒菸20分鐘，心跳及血壓就會恢復正常。戒菸2到12周血液循環大幅改善；戒菸1年心臟病發作風險減半；戒菸15年心臟病發作機率和不吸菸者相同。戒菸可打免費專線0800-636363，由專業諮詢人員提供相關資訊，讓自己與家人遠離菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康