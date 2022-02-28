快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

基市1年告發1800多件亂丟菸蒂 衛生局建議戒菸一舉兩得

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環保局提醒民眾應在「吸菸區」吸菸，吸菸後將菸火熄滅，再將煙蒂丟入垃圾桶或煙蒂收集設備。記者邱瑞杰／攝影
環保局提醒民眾應在「吸菸區」吸菸，吸菸後將菸火熄滅，再將煙蒂丟入垃圾桶或煙蒂收集設備。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局統計去年有1800多人次亂丟菸蒂被罰款，提醒民眾應在「吸菸區」吸菸，吸菸後將菸火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或煙蒂收集設備中，以免荷包失血。基隆市衛生局則是建議民眾戒菸，降低冠狀動脈心臟病及心肌梗塞等心血管疾病風險。

環保局表示，「菸蒂不落地」觀念推廣多年，希望民眾抽菸後，不要隨便丟棄菸蒂，否則可依廢棄物清理法裁處1200元到6000元罰鍰。基隆市去年共開出1800多張亂丟菸蒂罰單，初次處罰1200元，裁處金額合計220多萬元。

環保局說，從罰款件數可以看出仍有不少民眾未能遵守規定，吸菸後亂丟菸蒂。其中有六成是民眾檢舉，很多人開車、騎車時亂丟菸蒂，被其他民眾拍下影像。環保局接到檢舉資料後，依車號等線索追查當事人身分，確認有違法事實就開單告發。

環保局稽查人員也會鎖定「熱點」加強稽查，主要為超商、夜市、車站、速食店、市場等地，提醒吸菸民眾自備菸蒂盒，或在設有收集菸蒂設備地點周邊吸菸，熄菸後丟入垃圾桶或菸蒂收集設備，以免荷包失血。

衛生局表示，研究證實吸菸會增加冠狀動脈心臟病及心肌梗塞等心血管疾病風險，只要開始戒菸20分鐘，心跳及血壓就會恢復正常。戒菸2到12周血液循環大幅改善；戒菸1年心臟病發作風險減半；戒菸15年心臟病發作機率和不吸菸者相同。戒菸可打免費專線0800-636363，由專業諮詢人員提供相關資訊，讓自己與家人遠離菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 心臟病 衛生局

延伸閱讀

日月潭遭汙染頻傳 環保局祭鐵腕：3月起全面稽查

中市環保局研發水管家 高汙業者少收罰單喊讚

228連假空汙影響 台南環保局估午後好轉

開罰27萬元沒用？日月潭飄餿水臭味 又遭汙染成「陰陽海」

相關新聞

展望會新學期助台東3400名貧困童教育扶助2500萬元

台東國中生阿宏(化名)來自單親家庭，父親務農打工，獨力撫養阿宏及2個姐姐，受季節性影響、收入不穩定，父親每學期前總忙著籌...

亂丟菸蒂 基市去年罰1800件

基隆市環保局統計去年有1800多人次亂丟菸蒂被罰款，提醒民眾應在「吸菸區」吸菸，吸菸後將火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或菸蒂...

新天堂樂園傳解散員工 台開否認

台開近日證實虧損，花蓮「新天堂樂園」商場一度傳出今天停業。昨天商場內部傳出有管理階層要員工 「就地解散」，部分被要求按日...

228連假好天氣 花蓮知名夜市、景點人氣旺

今年228連假花蓮天氣晴朗，吸引許多外地遊客和在地人出遊，除東大門夜市人潮滿到排隊至馬路，前2天花蓮住房率更高達8、9成...

重機夫妻檔 挑戰環台百圈達陣

重機騎士王裕鴻與妻子熱愛重機旅遊，夫妻倆11年前騎車到台東跨年，經車友起哄挑戰環台100圈，實現目標過程結識一票車友，重...

基金公路試辦調撥車道 旅行時間縮短民眾有感

基隆市警局228連假的下午在基金二、三路試辦調撥車道方案，紓解從北海岸回程的觀光車潮。警方今晚表示，這項措施讓車流速率提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。