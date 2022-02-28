快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假好天氣 花蓮知名夜市、景點現人潮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
遠雄海洋公園連假3天入園人數估算有1萬4500左右，較去年成長約1成。圖／遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園連假3天入園人數估算有1萬4500左右，較去年成長約1成。圖／遠雄海洋公園提供

今年228連假花蓮天氣大致晴朗，吸引許多外地遊客和在地人出遊，跟今年過年差很多。東大門夜市人潮滿到排隊至路上，前2天住房率高達8、9成；遠雄海洋公園湧入1萬4500人，較去年成長1成左右。

東大門夜市榮譽主委林文松說，25日晚上夜市人潮可說是比過年還要多，由於要依序消毒、實名制，想要進入夜市的人，都排到中山路上；花蓮這幾天都沒有下雨，夜市的人潮也有可能是在地人出來透透氣。明天中央、縣府取消人流的管制，可以試吃，讓大家更輕鬆逛夜市，希望能帶動攤商生意。

林文松還是花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長，他指出，今年228連假住房率跟往年相比差不多，研判是因為天氣還不錯，大家比較有意願出門旅遊，26、27日住房率都有8、9成，今天因為要收假只剩下3成多。住房率沒有到一房難求的程度，猜測可能是228連假距離過年時間太接近的緣故。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，今年228連假夜市人潮很多，門口都有人流管制防疫，看得出來在與病毒共存下，大家願意在天氣好時出來走走，生意與過年相比有好一些。明天中央鬆綁防疫政策，疫情控制好，遊客和攤商也比較放心，希望能把去年的損失賺回來。

遠雄海洋公園表示，228連假第3天，今天入園人數約3100人左右，與連假第1天入園約3500人、第2天約8000人加起來，連假3天入園人數估算有1萬4500左右，較去年成長約1成。

今天收假日有許多車輛北返準備開工，新城警分局和平所長王祝光說，蘇花改北上車流有稍多的情況，行駛時速保持60公里以上，傍晚可能車流會增加，警方會配合交控中心，視車流量情形，在蘇花改145公里處，架設三角錐，紓解北上車流。若蘇花改北上車流比較緩慢，用路人也可利用台9丁線行駛，避免隧道內回堵的情況。

今天收假日有許多車輛北返準備開工，警方將視情況架設三角錐疏導。圖／警方提供
今天收假日有許多車輛北返準備開工，警方將視情況架設三角錐疏導。圖／警方提供
遠雄海洋公園228連假第2天湧入約8000人，海豚表演場地座無虛席。圖／遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園228連假第2天湧入約8000人，海豚表演場地座無虛席。圖／遠雄海洋公園提供
228連假花蓮天氣好，吸引外地遊客和在地人逛東大門夜市。記者王思慧／攝影
228連假花蓮天氣好，吸引外地遊客和在地人逛東大門夜市。記者王思慧／攝影

夜市 連假

延伸閱讀

台南市交通應變多管齊下 乘高鐵北返多利用台鐵沙崙線

時中、邁邁來掛保證 228連假旗津人氣有回升

影／超驚人垃圾瀑布 228連假淨山志工涉險垂降清出半噸

被退回二手餐當全新上菜 早午餐店家道歉：連假人太多

相關新聞

228連假好天氣 花蓮知名夜市、景點現人潮

今年228連假花蓮天氣大致晴朗，吸引許多外地遊客和在地人出遊，跟今年過年差很多。東大門夜市人潮滿到排隊至路上，前2天住房...

台東29日起招募「深海潛將」

台東縣環保局近年推出「潛海戰將」計畫，徵求潛水客協助清理台東近海、綠島、蘭嶼海底垃圾，由環保局提供網袋，潛水員撈裝垃圾上...

新月廣場-大病院 宜蘭228傷痕地景

時代力量宜蘭黨部與縣文化協會昨舉辦噶瑪蘭228宜蘭市傷痕地景導覽活動，由宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義及黨部總顧...

花蓮美學節 把玉石變布料

花蓮縣政府邀請設計師挑選11種不同類型的玉石，開發成布料，以在地風土為素材設計時裝，3月4日在市區日出大道辦「2022花...

台東明起增莫德納疫苗接種 3月底前打1、2劑獲200禮券

台東縣衛生局228連假期間，在消防局旁災害警覺教育館，辦理新冠疫苗隨到隨打站，每一診次限量350名，吸引不少鄉親前往接種...

基金公路調撥車道1天就喊卡 基隆警方：雙向車流向都大

228連假北海岸出現觀光車潮，基隆市警察局原本規畫下午4點到晚上8點，在基金二、三路實施調撥車道，紓解從萬里往基隆方向人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。