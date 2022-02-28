228連假好天氣 花蓮知名夜市、景點現人潮

今年228連假花蓮天氣大致晴朗，吸引許多外地遊客和在地人出遊，跟今年過年差很多。東大門夜市人潮滿到排隊至路上，前2天住房率高達8、9成；遠雄海洋公園湧入1萬4500人，較去年成長1成左右。

東大門夜市榮譽主委林文松說，25日晚上夜市人潮可說是比過年還要多，由於要依序消毒、實名制，想要進入夜市的人，都排到中山路上；花蓮這幾天都沒有下雨，夜市的人潮也有可能是在地人出來透透氣。明天中央、縣府取消人流的管制，可以試吃，讓大家更輕鬆逛夜市，希望能帶動攤商生意。

林文松還是花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長，他指出，今年228連假住房率跟往年相比差不多，研判是因為天氣還不錯，大家比較有意願出門旅遊，26、27日住房率都有8、9成，今天因為要收假只剩下3成多。住房率沒有到一房難求的程度，猜測可能是228連假距離過年時間太接近的緣故。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，今年228連假夜市人潮很多，門口都有人流管制防疫，看得出來在與病毒共存下，大家願意在天氣好時出來走走，生意與過年相比有好一些。明天中央鬆綁防疫政策，疫情控制好，遊客和攤商也比較放心，希望能把去年的損失賺回來。

遠雄海洋公園表示，228連假第3天，今天入園人數約3100人左右，與連假第1天入園約3500人、第2天約8000人加起來，連假3天入園人數估算有1萬4500左右，較去年成長約1成。