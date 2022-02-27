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台東明起增莫德納疫苗接種 3月底前打1、2劑獲200禮券
台東縣衛生局228連假期間，在消防局旁災害警覺教育館，辦理新冠疫苗隨到隨打站，每一診次限量350名，吸引不少鄉親前往接種，為服務莫德納疫苗接種需求，明天新增莫德納接種，並加開3月3、4日場次，3月底前接種1、2劑可獲200元禮券。
台東縣衛生局提醒，此次災害警覺教育館限量隨到隨打站，每日上午8時至11時30分、下午1時至4時30分，以及下午5時至晚間8時30分三時段，明天（28日）除了BNT、AZ及高端外，還新增莫德納疫苗接種，而3月3、4日場次僅針對莫德納疫苗，請符合資格鄉親盡速接種疫苗。
民眾接種新冠疫苗前，務必留意並確認疫苗接種間隔是否已期滿，必須與其他疫苗（如流感、肺鏈、破傷風等）接種時間間隔7天。若接種第2劑者，第1劑接種AZ者，兩劑需間隔八週，第1劑接種BNT、莫德納及高端者，2劑需間隔4週；接種追加劑者，需與第二劑間隔滿12周（84天）。
如符合接種條件請備妥「新冠疫苗COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後便可接種，地點在台東縣消防局災害警覺教育館（台東市四維路二段150號）。
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