好天氣潭岸上水上遊客如織 明天溫暖 周三濕涼

228連假第二天，全台天氣持續晴朗穩定，北部因受微弱東北季風影響，氣溫偏涼。東北部迎風面有短暫陣雨，西半部則不受影響，仍是晴到多雲的好天氣，但早晚溫差大。

氣溫方面，今天西半部及東北部低溫約15至20度左右，竹、苗地區因輻射冷卻作用明顯，低溫僅10度左右，花東地區約16至18度，中部及東部地區約20至25度，南部達26度左右。白天西半部溫暖舒適，中南部甚至感到有點熱，不過全台仍要留意較大的日夜溫差。

未來一周冷空氣偏弱，今晚到周二將轉吹偏東南風，各地回溫明顯，有春天的感覺。周三至周四東北季風略為增強，北部及東北部轉濕涼，周四下半天至周五再轉偏東至偏南風環境，氣溫回升，周六又有一波東北季風南下，北部再度轉為濕冷天氣。