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千萬裝潢銅板價 宜蘭首家火鍋超市麻辣霞正宗四川味

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭羅東鎮的麻辣霞開了第二家店位於爾本購物廣場3樓，用餐空間舒適寬敞。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮的麻辣霞開了第二家店位於爾本購物廣場3樓，用餐空間舒適寬敞。記者戴永華／攝影

吃到飽之所以價格高，是因為把浪費的食材都算在內，宜蘭最近出現第一家「火鍋超市」位於羅東民生市場的爾本購物廣場；麻辣霞民生鴛鴦鍋殿比照超市，提供客人吃多少拿多少自取食材，搭配正宗麻辣湯頭，平價消費又能吃很爽，不浪費。

就像到生鮮超市購物，想買什麼自己拿，若是不內用結帳帶走也行；每份食材經濟盤30元起跳，大盤也不過120元，各式蔬菜、海鮮及丸子種類相當多，特別是還有腦花及腰花，毛肚及鴨腸放鍋裡涮幾下脆又好吃，甜點、水果、甜湯及冰淇淋免費供應。

曾有對夫妻晚上帶著就讀國中的兩個孩子來吃，4個人花費1千多元，經濟實惠，又能吃到自己愛吃的東西，不浪費食材。

麻辣霞第一家店位於羅東林場附近的林場店，生意非常好，老闆娘高麗霞來自四川，家族經營餐館，她嫁台灣後念念不忘家鄉的麻辣鍋，後來開了林場店是吃到飽；去年底她花近千萬元裝潢民生店，店口就是國劇樂器及臉譜，兼具四川風格的現代化超市麻辣鍋。

高麗霞的味覺敏銳，為了調出正宗的四川麻辣火鍋味兒，獨家秘方配料下去煮，她試過很多種油卻熬煮不對味兒，最後找到泰山百分百純芥菜油，煮出來湯頭香氣夠，不膩口，另有菌菇湯及大骨清湯也都是熬出來，不用現成調味包。

客人讚「好甜的蔬菜」，高麗霞說，她的店在民生市場3樓，樓下是菜市場，每天最好吃的蔬菜都被她一早挑走，保證新鮮好吃，清洗料理的廚房空間也安全衛生。

肉類分成大份及小份單點有3種牛肉、3種豬肉及羊肉，算起來跟到仿間生鮮超市買的肉盤價格差不多，而且現點現切，不是組合肉。

高麗霞說，火鍋超市的消費組合靈活，包廂可供團體聚會，曾經有16人聚會吃了6800元，平均每個人才4百多元，比起市面上每人700元的麻辣鍋吃到飽划算，他們也提供客製化配餐，每人低消350元起跳，4人以上用餐市區免費外送及借鍋，選擇性多。

食材種類多，衛生乾淨擺放整齊，就像超市一樣，提供消費者挑選取盤。記者戴永華／攝影
食材種類多，衛生乾淨擺放整齊，就像超市一樣，提供消費者挑選取盤。記者戴永華／攝影
宜蘭首間火鍋超市位於民生市場3樓，千萬裝潢、銅板價，消費者想吃什麼就推車去取餐，不致於浪費。記者戴永華／攝影
宜蘭首間火鍋超市位於民生市場3樓，千萬裝潢、銅板價，消費者想吃什麼就推車去取餐，不致於浪費。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮的麻辣霞開了第二家店位於爾本購物廣場3樓，個人鍋的座位前方，玻璃貼花很漂亮。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮的麻辣霞開了第二家店位於爾本購物廣場3樓，個人鍋的座位前方，玻璃貼花很漂亮。記者戴永華／攝影
包廂安靜不干擾，也可以提供團體客制化的配餐服務。記者戴永華／攝影
包廂安靜不干擾，也可以提供團體客制化的配餐服務。記者戴永華／攝影
麻辣霞民生鴛鴦鍋殿的食材種類多，有些是外面比較少見到的食材，例如豬腦、腰花、火鍋粉及特製豆皮等。記者戴永華／攝影
麻辣霞民生鴛鴦鍋殿的食材種類多，有些是外面比較少見到的食材，例如豬腦、腰花、火鍋粉及特製豆皮等。記者戴永華／攝影
食材衛生乾淨擺放整齊，就像超市一樣提供消費者挑選取盤，民眾如果不內用，也可以結帳外帶。記者戴永華／攝影
食材衛生乾淨擺放整齊，就像超市一樣提供消費者挑選取盤，民眾如果不內用，也可以結帳外帶。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮的麻辣霞民生鴛鴦鍋殿位於爾本購物廣場3樓，店門口是國劇大臉譜，兼具四川風格裝潢的現代化超市麻辣鍋。記者戴永華／攝影
宜蘭羅東鎮的麻辣霞民生鴛鴦鍋殿位於爾本購物廣場3樓，店門口是國劇大臉譜，兼具四川風格裝潢的現代化超市麻辣鍋。記者戴永華／攝影

火鍋 吃到飽 生鮮 羅東

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