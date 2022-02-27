千萬裝潢銅板價 宜蘭首家火鍋超市麻辣霞正宗四川味

吃到飽之所以價格高，是因為把浪費的食材都算在內，宜蘭最近出現第一家「火鍋超市」位於羅東民生市場的爾本購物廣場；麻辣霞民生鴛鴦鍋殿比照超市，提供客人吃多少拿多少自取食材，搭配正宗麻辣湯頭，平價消費又能吃很爽，不浪費。

就像到生鮮超市購物，想買什麼自己拿，若是不內用結帳帶走也行；每份食材經濟盤30元起跳，大盤也不過120元，各式蔬菜、海鮮及丸子種類相當多，特別是還有腦花及腰花，毛肚及鴨腸放鍋裡涮幾下脆又好吃，甜點、水果、甜湯及冰淇淋免費供應。

曾有對夫妻晚上帶著就讀國中的兩個孩子來吃，4個人花費1千多元，經濟實惠，又能吃到自己愛吃的東西，不浪費食材。

麻辣霞第一家店位於羅東林場附近的林場店，生意非常好，老闆娘高麗霞來自四川，家族經營餐館，她嫁台灣後念念不忘家鄉的麻辣鍋，後來開了林場店是吃到飽；去年底她花近千萬元裝潢民生店，店口就是國劇樂器及臉譜，兼具四川風格的現代化超市麻辣鍋。

高麗霞的味覺敏銳，為了調出正宗的四川麻辣火鍋味兒，獨家秘方配料下去煮，她試過很多種油卻熬煮不對味兒，最後找到泰山百分百純芥菜油，煮出來湯頭香氣夠，不膩口，另有菌菇湯及大骨清湯也都是熬出來，不用現成調味包。

客人讚「好甜的蔬菜」，高麗霞說，她的店在民生市場3樓，樓下是菜市場，每天最好吃的蔬菜都被她一早挑走，保證新鮮好吃，清洗料理的廚房空間也安全衛生。

肉類分成大份及小份單點有3種牛肉、3種豬肉及羊肉，算起來跟到仿間生鮮超市買的肉盤價格差不多，而且現點現切，不是組合肉。