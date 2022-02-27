基金公路調撥車道1天就喊卡 基隆警方：雙向車流向都大

228連假北海岸出現觀光車潮，基隆市警察局原本規畫下午4點到晚上8點，在基金二、三路實施調撥車道，紓解從萬里往基隆方向人車。由於首日造成基隆往萬里方向也塞車，今天連假第2天，警方指因為雙向車流量都大，所以不實施調撥車道。

基金二、三路原本雙線各2線車道，過去在周休2日時，常因為往北海岸遊玩車潮造成上午基隆往萬里方向塞車。遊客下午回程時，又造成萬里往基隆方向塞車。遇到連假好天氣，塞車狀況會更嚴重。

基隆市警局交通隊及警四分局規畫實施調撥車道，紓解基金公路車潮。26日下午4點多首次執行時，將基隆往萬里方向1線車道，調撥成萬里往基隆方向行駛，希望加快紓解由金山、萬里地區返程車流。基金二路基隆往萬里方向因為減為1線車道也塞車，引發民怨。

警方今天下午4點到基金二、三路了解交通狀況，發現雙向車流量都不小，決定暫停實施調撥車道措施。依據基金公路（台2線）指標52K車輛偵測器資料顯示，基隆往萬里方向每小時約2578輛，萬里往基隆方向每小時約3172輛。若雙向車流量呈現3:1，才會實施調撥車道紓解車流。