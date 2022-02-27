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立山派出所宿舍新設衛浴設備 員警不必排隊等洗澡
花蓮卓溪鄉立山村的立山派出所，宿舍不但老舊、空間狹小，衛浴空間也不足，5名員警還要排隊等候洗澡，經玉里警分局前局長陳蔚文爭取經費240萬元，整修宿舍，現已完工啟用。包括1間廚房、3間獨立式衛浴設備套房，提升員警的生活品質，持續守護偏鄉居民。
立山派出所地處偏僻，派出所宿舍建築已年久失修，內部只有簡單的隔板，廁所及浴室空間不足，5名員警除了要排隊洗澡，還經常向所長借用宿舍衛浴設備盥洗，非常不方便。
時任玉里分局長陳蔚文（現任吉安分局長）有次前往慰勤時，發現立山派出所宿舍老舊，影響員警的生活品質，因此爭取240萬元經費後，於去年10月15日開始動工興建，同年12月完工，歷經2個月多月的檢驗後，5名員警終於在本月入住新宿舍。
整建後的宿舍外觀嶄新，除了新設置1間廚房，還增加3間獨立式衛浴設備套房，員警興奮地說，終於不用排隊洗澡，或向所長借用衛浴設備了。
玉里分局分局長温基興表示，5名員警長年以派出所為家，面對日益蛻變的犯罪型態，執行日復一日的勤務，需要良好的生活品質，盼整建後的宿舍讓員警有完善的休憩處所養精蓄銳，維護偏鄉治安。
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