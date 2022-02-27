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宜蘭228傷痕地景導覽路線出爐 新月廣場到大病院

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
時代力量宜蘭黨部與縣文化協會舉辦228宜蘭市傷痕地景導覽活動，最後來到郭章垣紀念碑前獻花致意。記者戴永華／攝影
時代力量宜蘭黨部與縣文化協會舉辦228宜蘭市傷痕地景導覽活動，最後來到郭章垣紀念碑前獻花致意。記者戴永華／攝影

時代力量宜蘭黨部與縣文化協會今天舉辦噶瑪蘭228宜蘭市傷痕地景導覽活動，由宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義及黨部總顧問林正芳老師規劃出宜蘭第一條「傷痕地景導覽路線」，從新月老樹廣場出發，沿途經228歷史地景到宜蘭大病院的紀念碑結束，步行約1.5小時。

今天導覽活動邀請宜蘭縣228受難者關懷協會理事長、《噶瑪蘭二二八》作者張文義老師，與時代力量宜蘭黨部總顧問、《宜蘭市志》總編撰林正芳老師主講，帶領大家實地踏查，活動最後在宜蘭大病院前院長郭章垣的紀念碑獻花致意。

張文義說，承認過去、記住歷史傷痕，還必須探索這段歷史的原貌，因此特別整理出宜蘭市傷痕地景導覽路線，希望大家莫忘75年前在這片土地的傷痛。

林正芳表示，228轉型正義不該只是當天舉辦紀念活動而已，家屬欠缺也不是活動，盼透過傷痕地景導覽更能具有反省內涵，讓大眾認識這段歷史，記取教訓，所以規劃公布這條有意義的路線。

時力兩年前曾辦過導覽，但路線不具體，黨部執行長郭稟翰表示，今年再次與張老師合作，路線從新月廣場（舊縣府）出發，沿途228歷史地景包括宜蘭監獄有兩位受難者受難、宜蘭市公所當年有宜中老師遭難、中山公園是228處理委員會集中槍械處所、舊城南路天主堂是228處理委員聚會場所，直到大病院前院長郭章垣的紀念碑結束。

林正芳認為，228列為國定假日是轉型正義之路的起步，落實歷史教育是政府部門該推動的，但現今宜蘭的教育只描述228事件大事記始末，對發生事件卻隻字未提，如何與在地教育現場接軌是宜蘭轉型正義的重要課題。

時力縣黨部向政府部門提出3點訴求，包括拆除公共區域具有威權象徵的銅像、 落實縣內228與白色恐怖時期在地歷史教育、規劃具象徵意義的「傷痕地景之路」導覽路線及活動。

時代力量宜蘭黨部與縣文化協會舉辦228宜蘭市傷痕地景導覽活動，最後來到郭章垣紀念碑前獻花致意。記者戴永華／攝影
時代力量宜蘭黨部與縣文化協會舉辦228宜蘭市傷痕地景導覽活動，最後來到郭章垣紀念碑前獻花致意。記者戴永華／攝影
宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義老師努力催生「傷痕地景導覽路線」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣228受難者關懷協會理事長張文義老師努力催生「傷痕地景導覽路線」。記者戴永華／攝影

宜蘭 時代力量 轉型正義

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