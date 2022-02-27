堅硬玉石轉為柔軟織品 花蓮美學節時尚大秀下月登場

花蓮縣政府邀請設計師以在地風土為素材設計時裝，挑選11種不同類型的玉石開發成布料，舉辦「2022花蓮美學節」。活動選在市區日出大道，由名模將石材紋路穿在身上，共有115套特色服裝走秀，這場別開生面的時尚動態策展，將於3月4日登場，這也是花蓮首次以國際規格舉辦的大秀。

縣府指出，「花蓮美學節」以扎實的田野調查為基礎，將在地文化元素轉譯為設計成果，今年選擇以時裝做為媒材，不管在物件設計或成果展示上，皆講求創新精緻，開啟花蓮年度文化活動全新篇章。

時裝秀邀請設計大師陳俊良操刀，以日出大道作為伸展台，長達75公尺的國際規格，由中央山脈走向太平洋，除了象徵花蓮與國際接軌，也有日出日入的意象，活動全程免費入場。

縣府表示，花蓮作為石頭的故鄉，在地最獨特的樣式就是自然紋理，選擇11種玉石紋路，包括大理石、豐田玉、玫瑰石等石材礦料，呈現在特色服裝布料上，將堅硬玉石轉化成柔軟織品，形成獨樹一格的風潮。再搭配花蓮部落工藝師李玉英、吳秀梅、黃鈺婷和陳美玉所精心設計的首飾精品，打造一場為花蓮量身剪裁的時尚展演。

花蓮美學節於3月4日舉行，時代大秀在晚上6點至晚上7點30分登場，還有時尚市集從下午2點至晚上9點，場地從成功街段一路延伸到重慶路段，屆時周邊實施交通管制，交管時間訂於3月3日晚上7點至11點，以及3月4日上午10點起至晚上9點止，福建街穿越日出大道車輛，將導引由自由街或明義街右轉到下一個路口穿行。

文化局表示，考量到活動會場停車不便及避免交通阻塞，建議欲參加活動的民眾，將車輛停在周邊停車場，以步行方式進入日出大道。