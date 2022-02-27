尋找東漂「深海潛將」維護台東近海綠島蘭嶼海洋景觀

台東縣環保局為維護海洋生態，每年結合民間資源，協助清除海洋垃圾，其中「潛海戰將」活動，徵求到台東近海觀光潛水的潛水客，協助清理台東近海、綠島、蘭嶼海底垃圾，3月開始報名，歡迎有執照潛水客下海欣賞美景也為海洋環保盡一分力。

台東天空、海洋純淨湛藍，擁有全國獨一「台東藍」美景，縣環保局為維護海洋環境生態，近年持續辦理海洋巡守隊、環保艦隊及潛海戰將活動，透過民間資源協助清理海灘、海洋及海底漂流物、垃圾，每年都清理數萬公斤海洋漂流物，其中不少生活垃圾沉沒海底，必須靠專業「深海潛將」協助清除。

台東縣環保局水質保護科長李菊芬說，每年3月開始招募具潛水執照的「深海潛將」，組隊報名到台東近海、綠島潛水時，協助清理海底垃圾，環保局會提供網袋，潛水員撈裝垃圾上岸後分類秤重，活動從4月持續進行到10月，統計各隊成績。

李菊芬指出，近2年共有108名潛水員組隊報名，協助清理台東近海、綠島海底超過1000公斤垃圾，今年還增加蘭嶼近海，歡迎專業潛水員到台東近海、綠島、蘭嶼潛水觀光同時，除欣賞海底生態美景，也順手守護海洋生態，還有機會拿獎金，報名請洽台東縣環保局。