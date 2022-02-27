基金公路調撥車道雙向都塞車 賴品妤：開新路才是正辦

228連假北海岸出現車潮，基隆市警察局下午4點到晚上8點在基金二、三路實施調撥車道，紓解從萬里往基隆方向人車，結果基隆往萬里因減為1線道也塞車。立委賴品妤今天表示，交通部公路總局已在進行萬瑞快速道路從七堵延伸萬里及金山可行性評估，希望交通部慎思民眾對基金二、三路假日塞車的不滿，早日解決問題。

基金二、三路原本為雙線各線車道，賴品妤說，接到許多金萬民眾陳情，228連假試辦彈性調撥車道，萬里往基隆方向增為3線道，但基隆往萬里方向只剩1線道，結果萬里往基隆方向塞車依然嚴重，連基隆往萬里方向也寸步難行。

賴品妤表示，除了希望基市府重新檢視基金二、三路實施調撥車道效益，她與立委沈發惠、 新北市議員張錦豪也曾提出新建一條由國道3號另闢道路，繞過基隆安樂區銜接金山萬里的方案。

賴品妤說，公路總局已在進行台62線萬瑞快速道路（七堵）延伸萬里及金山可行性評估，希望交通部能審慎思考每到假日，民眾對基金二、三路塞車的不滿。交通部未來也要推動大野柳計畫，提升整體北海岸地區發展，到時候暴增的交通運量，更將在尖峰時刻讓基金二、三路動彈不得。