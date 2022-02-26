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228連假車潮多 基隆試辦基金二三路調撥車道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
228連假車潮多，基隆試辦基金二三路調撥車道首日見成效。圖／交通隊提供
228連假車潮多，基隆試辦基金二三路調撥車道首日見成效。圖／交通隊提供

基隆、北海岸今天揮別連日的陰雨綿綿，228連假首日天氣晴朗，各熱門景點湧入大批出遊人車潮，基隆市警察局評估過去假日易壅塞路段為基金二、三路往返新北市金山、萬里方向，今天下午4時到晚間8時，試辦彈性調撥車道，執行首日成效大致良好。

交通隊副隊長吳誌權說，白天往金山萬里的車流很多，下午車流要返回台北方向，調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點為基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前，長度約1260公尺，原本雙向二二車道改為三一車道，希望紓解往基隆、台北方向車流壓力。

交通隊及第四分局24日舉行地方說明會，獲得安樂區多位議員及里長、里民們的支持，今天下午，基金路段如預期的開始出現大批東行往基隆方向車流，警方實施彈性調撥車道措施，因連假首日出遊人車相當多，基金二路西行往萬里方向突然由兩車道變成一車道，確實造成車行緩慢情形，勤務結束後，警局立即針對交通規畫優、缺點檢討。

交通隊表示，接下來2天假期將持續實施該項措施，呼籲行經該路段的用路人，行駛調撥車道務必開啟大燈，並遵守現場警察及義交人員指揮，另道路兩側禁止違規停車，警方將加派機巡警力勸離及取締。

副議長林沛祥表示，這次的調撥車道測試，在周四才與各單位進行說明會，試辦在連假期間進行壓力測試，大部分的用路人都沒來得及收到消息。

民意代表的工作包含政策的參與及宣導，未來影響如此大的交通政策，是否應該及早的進行說明，加強意見的溝通，也讓更多民眾有時間反應，而不是在車陣中才看到新聞。而公路總局跟交通處更應該利用最先進的AIOT以及車聯網技術，來記錄以及分析此段時間的來往車流量，以便提出針對大武崙地區未來假日常態性塞車之因應對策。

車道 基隆 萬里

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