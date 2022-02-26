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宜蘭五結廟宇嘉年華 明有金曲歌王來開唱

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
大小朋友到五結鄉內廟宇走春，集滿7枚不同廟宇神尊印章，換取刮刮卡好禮。圖／五結鄉公所提供
大小朋友到五結鄉內廟宇走春，集滿7枚不同廟宇神尊印章，換取刮刮卡好禮。圖／五結鄉公所提供

宜蘭縣五結鄉「2022廟宇嘉年華」邁入第5屆，系列活動上個月開跑，壓軸的「虎精彩-藝人演出」、「虎手氣-直播抽獎活動」，將於明天早上9點45分在五結鄉公所前廣場熱鬧登場，金曲歌王許富凱、創作新女聲琳誼接力帶來膾炙人口的歌曲，還有大小朋友喜愛的MOMO家族等藝人，要和現場、線上收看直播的民眾，一同度過美好228連假。

其中，廟宇嘉年華活動之一的「虎趣味-廟宇走春集章趣」，1月23日至2月23日期間，吸引1400人共襄盛舉，到五結鄉內廟宇走春，凡集滿7枚不同廟宇神尊印章，不只有刮刮卡可兌換，上網登錄後就能抽好禮。

五結鄉公所表示，此次準備液晶電視、iPhone13、空氣清淨機、全聯現金禮券等11項大獎，總價值達20萬元，將於明天抽出幸運得主，並現場致電獲獎者確認相關資料，後續憑集章卡作為領獎依據。詳情請上活動網站查詢（https://bobee.hiilan.com.tw）。

公所基於防疫考量，明天活動現場僅開放100個座位，民眾於早上9點30分即可進場，並要落實酒精消毒、實聯制，以及戴口罩等防疫規定；臉書粉專「亮麗五結」同步線上直播，讓無法親自到場的人一同聽好歌、拿好禮。

大小朋友到五結鄉內廟宇走春，集滿7枚不同廟宇神尊印章，換取刮刮卡好禮，還能享有抽大獎資格。圖／五結鄉公所提供
大小朋友到五結鄉內廟宇走春，集滿7枚不同廟宇神尊印章，換取刮刮卡好禮，還能享有抽大獎資格。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結「2022廟宇嘉年華」壓軸活動「虎精彩-藝人演出」、「虎手氣-直播抽獎活動」，將於明天早上9點45分在五結鄉公所前廣場熱鬧登場。圖／五結鄉公所提供
宜蘭五結「2022廟宇嘉年華」壓軸活動「虎精彩-藝人演出」、「虎手氣-直播抽獎活動」，將於明天早上9點45分在五結鄉公所前廣場熱鬧登場。圖／五結鄉公所提供

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