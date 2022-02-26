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台開新天堂樂園陷財務危機 連假仍正常營業、遊客不少
228連假首日，花蓮今天好天氣，景區湧入不少人潮，近日傳出營運困難的台開新天堂樂園，今天正常營業，也有不少人潮，聽說園區面臨可能停業危機，都覺得很可惜。
台開集團在花蓮吉安鄉打造新天堂樂園，除多個櫃點、影城，還有星巴克貨櫃屋、台開心農場動物園區等，近日因集團接連跳票財務亮紅燈，員工薪水發不出來，集團內部已開會要求經理人提善後計畫，面臨停業危機。
今天連假首日放晴回暖，新天堂樂園湧入人潮，不少爸爸媽媽，帶著孩子到台開心農場，與園區的水鹿等動物親近，網紅景點星巴克貨櫃屋也是大排長龍，拍照打卡人潮不斷。有民眾從外縣市來到台開新天堂樂園，得知有停業可能，都覺得十分可惜。
花蓮另一處親子出遊熱點「遠雄海洋公園」，今天也現人潮，園方統計到上午11時，入園人數約1500人，今天總入園人數約3500人。
花蓮市公所為改善市區公正街蛇紋石鋪面雨天濕滑，導致行人、機車騎士打滑摔倒，近日施工漆上抗滑係數高的塗料，並呼應4月將舉行的花蓮全中運，漆上藍、翠綠、淺黃、橙黃及紅色等醒目5色，長約70公尺、寬5公尺的公正街，有如一條亮麗的彩虹跑道，趕在連假前夕完工亮相，繽紛色彩，加上周邊有知名包子店等小吃店家，成為市區新興打卡熱點。
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