迎接新氣象連假遊基隆可抽獎 精選1日遊看盡山海美景

今天228連假首日，基隆市政府邀約民眾來感受全新基隆，推出精美小禮物抽獎活動，只要蒞臨基隆遊玩新景點即可取得抽獎資格，遊玩期間不能錯過基隆限定的日本熊本縣八代市物產展。市府並推出精選1日遊，看盡山海美景

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，基隆轉型為觀光城市，鎖定基隆富饒的山海資源持續大力行銷，並以歷史文化做為城市的靈魂，藉著古蹟向大眾訴說著基隆的故事。

曾姿雯表示，包含前陣子完工的望海巷跨海景觀橋、沙灣歷史文化園區、太平青鳥等知名新景點，都是近來最夯的打卡景點，為歡慶基隆的改變，趁著連假特別推出精美小禮品抽獎活動以及新景點遊程，讓您感受基隆的不同。

即日起至2月28日，只要先到基隆旅遊網臉書粉絲專頁按讚，再在活動貼文留言上傳自己與「望海巷跨海景觀橋、沙灣歷史文化園區、太平青鳥」等基隆新景點的合照並標記tag一位朋友，寫下「I♥基隆2022」即可獲得抽獎資格，幸運得主將於3月3日上午10點公布，有基隆意象便當袋、基隆LOGO文件包、旅行箱造型化妝包等。

八代物產展販售九州秘境「隱里五家莊」的山椒橄欖油、「東陽町」的生薑商品、隱里的柚子胡椒、深蒸玉綠茶等多樣當地物產，另外熊本縣知名吉祥物-熊本熊透過線上方式與粉絲見面，只要掃描QR-Cord下載APP即可與熊本熊進行合照，至2月28日於基隆東岸廣場1樓大廳展出。