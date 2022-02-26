金山遊客多基隆基金二三路假日塞 228連假試辦調撥車道

每逢假日基隆市基金二、三路都因龐大往新北市金山、萬里車流造成大塞車，引發民眾抱怨，交通隊今天起228連假一連三天，「萬里往基隆方向」，首度實施彈性調撥車道，呼籲用路人注意。原本雙向二二車道改為三一車道。

交通隊指出，基隆市基金二、三路雙向各二車道行駛迄今，例假日或連假期間經常出現車流壅塞情事。為有效紓解車流，避免遊客行經基金二、三路段就飽受塞車之苦，228連假該路段如有車流壅塞狀況，警察局26、27及28日，每日下午4時至晚間8時試辦彈性調撥車道。

交通隊副隊長吳誌權說，白天往金山萬里的車流很多，下午車流要返回台北方向，調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點為基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前，長度約1260公尺，原本雙向二二車道改為三一車道，希望紓解往基隆、台北方向車流壓力。

交通隊呼籲，實施調撥車道兩側禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，請開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢。

由於是首次試辦，市警局也在地方辦說明會，副議長林沛祥說，住在大武崙的民眾都很有感，因為從金山萬里往基隆方向的基金二、三路，每逢假日都有非常嚴重的塞車問題，尤其連假期間更是嚴重，來自各地的遊客車輛匯集，使得62快速道路經常嚴重回堵。