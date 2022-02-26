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金山遊客多基隆基金二三路假日塞 228連假試辦調撥車道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供

每逢假日基隆市基金二、三路都因龐大往新北市金山、萬里車流造成大塞車，引發民眾抱怨，交通隊今天起228連假一連三天，「萬里往基隆方向」，首度實施彈性調撥車道，呼籲用路人注意。原本雙向二二車道改為三一車道。

交通隊指出，基隆市基金二、三路雙向各二車道行駛迄今，例假日或連假期間經常出現車流壅塞情事。為有效紓解車流，避免遊客行經基金二、三路段就飽受塞車之苦，228連假該路段如有車流壅塞狀況，警察局26、27及28日，每日下午4時至晚間8時試辦彈性調撥車道。

交通隊副隊長吳誌權說，白天往金山萬里的車流很多，下午車流要返回台北方向，調撥路段為萬里往基隆方向（東行），起點為基金三路新加坡社區路口，終點為基金二路5號前，長度約1260公尺，原本雙向二二車道改為三一車道，希望紓解往基隆、台北方向車流壓力。

交通隊呼籲，實施調撥車道兩側禁止違規停車，將加派機巡警力勸離及取締，另車輛行駛調撥車道務必遵守現場警察人員指揮，請開啟大燈注意安全、禁止臨停及轉向，以維護行車安全及順暢。

由於是首次試辦，市警局也在地方辦說明會，副議長林沛祥說，住在大武崙的民眾都很有感，因為從金山萬里往基隆方向的基金二、三路，每逢假日都有非常嚴重的塞車問題，尤其連假期間更是嚴重，來自各地的遊客車輛匯集，使得62快速道路經常嚴重回堵。

林沛祥表示，進行調撥車道的試辦，希望能夠解決這困擾地方已久的問題，他建議執行單位一定要即時將車流資訊反饋給用路人，讓周邊居民提前獲得通知。另外，此路段在還未調撥車道前，由於夜間照明不足，常常有車輛因此發生車禍，調撥時段一定要設置完善的警示設備，避免意外的發生。另外，此處是9026發車起始站，調撥路段是否會影響客運業者調配車輛，以及司機是提前知道相關資訊，都可能影響相關用路人與通勤族權益，希望交通單位謹慎妥處。

金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供
金山遊客多基隆基金二、三路假日塞，228連假試辦調撥車道。圖／交通隊提供

車道 基隆 萬里

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