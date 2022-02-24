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基隆去年罰亂丟菸蒂1800件罰220萬元 民眾檢舉占6成

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆去年罰亂丟菸蒂1800件裁罰220萬元，民眾檢舉占6成。記者游明煌／攝影
基隆去年罰亂丟菸蒂1800件裁罰220萬元，民眾檢舉占6成。記者游明煌／攝影

基隆市環保局統計去年民眾亂丟菸蒂開罰逾1800件，裁罰220多萬元，其中有6成來自民眾檢舉，環保局稽查人員也鎖定40熱點加強稽查。查獲亂丟菸蒂處所主要是24小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地，靠近水溝蓋處也是丟棄熱點，還有汽機車駕駛亂丟，也常被民眾錄影檢舉。

環保局指出，抽菸後隨便丟棄菸蒂，可依「廢棄物清理法」裁處1200元以上6000元以下罰鍰。基隆市自推動「菸蒂不落地」政策以來，仍有不少吸菸民眾未能遵守規定隨地亂丟。

統計去年全年度共開出亂丟菸蒂罰單1800餘張，裁處金額220多萬元。環境管理科長張志遠說，其中有6成來自民眾檢舉，有的是檢舉達人，熟知易丟棄地點，但也有的是熱心民眾，認為影響到他人不吸菸的權益而提出檢舉。

環保局稽查人員也鎖定40熱點加強稽查，除加強勸導外，也會埋伏追查，查獲亂丟菸蒂處所主要是24小時超商、夜市、車站、速食店、市場等地。而汽機車駕駛亂丟，最常被民眾錄影檢舉，環保局都會依車號等相關線索及跡證追查，只要事證明確都會開單告發。

環保局說，吸菸民眾應於設有收集菸蒂設備周邊吸菸，吸菸後應將菸火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或菸蒂收集設備中，而未吸菸的民眾也可主動提醒周遭吸菸者勿亂丟，建議可隨身自備菸蒂盒。

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