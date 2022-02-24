15年傳愛台東 衛理公會捐20所學校清寒生早餐費

財團法人中華基督教衛理公會等單位今天捐助台東20所國中小學清寒學生早餐及課輔費，這也是連續第15年捐助。台東縣長饒慶鈴感謝他們讓更多台東弱勢孩童溫飽。

捐贈儀式今天上午在台東縣政府舉行，衛理公會牧師王先緻、主席梁君棣、台灣基督教福利會董事長劉仁海、天品山莊董事長李振寬等人均到場，饒慶鈴親自出席接受捐助。

今年捐助20所國中、小學經費新台幣96萬8984元，15年來合計捐給台東2200萬元。

饒慶鈴致詞說，台東縣幅員廣、面積為全台10分之1，有些學童家庭經濟困難，但不具原住民身分，也非低收入戶，因此很難獲得補助，感謝衛理公會藉由每年辦理「展開天使的翅膀」慈善募款活動，這是上帝的恩典，讓偏鄉學童可以安心上學，從民國96年迄今為台東學童募得共約2200萬元，陸續捐贈包括代辦費、學雜費、早餐及課輔費用等。

台東縣政府教育處長林政宏表示，有了愛心捐贈，不但讓弱勢學童每天能享用到健康美味的早餐，也透過免費的課後輔導縮短偏鄉學童城鄉差距，獲得更完善的學習資源，從中讓孩子們快樂學習及適性發展。