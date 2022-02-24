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基隆槓子寮山區大面積崩塌 空拍畫面觸目驚心

中央社 / 基隆24日電

基隆市槓子寮路邊坡疑受連日大雨沖刷，昨天晚間發生大面積崩塌，路旁資源回收場跟著滑落至下方的教忠公園，土石淹沒公園內約半個籃球場，空拍畫面曝光，令人觸目驚心。

通往基隆市知名景點槓子寮砲台的槓子寮路山區，昨天晚間6時許邊坡出現大面積坍塌，槓子寮路旁的資源回收場也跟著滑落到下方的教忠休閒公園周圍，由於天候昏暗且仍持續降雨，為確保人員安全，市府先從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖。

透過空拍畫面可知，山頭大範圍土石崩塌，數個貨櫃還卡在山坡上，大量土石夾雜樹木滑落至下方的教忠休閒公園，不僅衝破原本架設在籃球場周圍的鐵製圍網，幾乎半個籃球場都被土石吞沒，所幸回收場和籃球場坍塌事發當下無人，沒有人員受傷。

基隆市政府工務處今天上午前往勘查，養護工程科長簡翊哲在現場受訪表示，上午初步勘查後，發現教忠休閒公園周圍的災情有持續擴大跡象，昨天晚間土石散布在公園的籃球場上方，上午已逐漸滑落至道路，為避免影響車輛和行人安全，市府研議施作擋土牆，先將土方控制在公園內，初估工程需要8個月時間。

簡翊哲指出，坍塌範圍長度約80公尺、寬度40公尺、深度約20公尺，土方量預估6萬4000立方公尺，初步研判因連日大雨導致邊坡滑落，不過詳細坍塌原因，仍有待與技師進一步勘查，由於災害影響範圍非常大，後續復原規劃也會與技師詳細評估後再決定。

基隆 空拍 資源回收

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基隆槓子寮路邊坡坍塌回收場滑落 疑連日雨釀災

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