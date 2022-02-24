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花蓮中央路增設左轉道下月起施工 慈濟前陸橋同步拆除
花蓮中央路是市區重要外環道，串連花蓮市、吉安鄉及台9線等，因車流量龐大，交通尖峰期間經常壅塞，縣政府建設處爭取內政部核定7000餘萬元，下月將施工新設15處左轉車道。建設處表示，工期預計480個日曆天，施工時封閉雙向內側車道，慈濟醫院前陸橋因使用率低等因素，施工時將一併拆除。
建設處爭取內政部營建署提升道路品質計畫補助，獲核定7390萬元，辦理「中央路1至4段新設左轉車道工程」，已盤點出全線15處重要路口，視路口狀態，採調整中央分隔島，或是調整標線，挪出空間增設左轉車道。
建設處表示，經與各管線單位多次協調遷移，左轉車道工程下月將展開，分階段動工。路口施工時將封閉南、北雙向的內側車道，外側車道仍通行，提醒用路人經過施工路口時減速慢行，各路口完成時就會馬上開放通行使用，整體工程預計明年中完工。
中央路左轉道施工同時，也會一併改善路口設施，將路口橫越天際的纜線下地，施作標誌號誌共桿設施、增設行人庇護島，部分路口也會同時改造人行環境，改善人車安全性及路容景觀。此外，花蓮慈濟醫院前方人行陸橋，建設處評估使用率偏低，且無障礙設施不友善，將拆除改成平面通行。
中央路道路寬度30公尺，雙向4車道並有機車道，因多處路口並無左轉道，常因左轉車輛占用1線車道，形成直行車道只剩1車道可使用，車流量大時易壅塞，也不時發生內側車道直行車輛發現前方車輛要左轉，急忙插入外側車道，造成危險。
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