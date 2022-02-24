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影／崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有社區防擴大

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影

基隆市信義區槓子寮山區道路昨晚因連日下雨發生嚴重坍方，市府工務處今天上午勘查發現，整個山頭邊坡土石崩落嚴重，山頭削掉三分之二，廠商初估崩落土石6萬4千立方米，下方公園被掩埋，多個貨櫃被沖到下方，崩坍區下方有社區民宅。市府將先建擋土設施阻止災害擴大避免危及民宅，土石清除及復建工程同時評估進行。

現場災害立德路整個崩陷，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺。副市長林永發上午到場勘災時說，基隆市已連續下了50、60天的雨，邊坡有不穩定的情況，昨天整個邊坡滑落下來，上午已請技師到現場勘查，會先排除災害，避免範圍擴大影響民宅，並調查清楚長期如何穩定的復建工程要如何進行。

「幾十年來沒有山崩這麼嚴重！整個山頭都不見了，好嚇人，整個公園變成土石泥流」林姓居民心有餘悸說。還有一名婦人表示，大雨下了快兩個月，落石還好，但沒看到崩這麼大一片。

結構技師王禹閎表示，目前影響的範圍和昨晚比起來有趨緩，會做臨時性的擋土設施，讓土石不要用往外擴散，部分土方會先處理以利機具進場，未來土石要如何處理，會和復建工程的進行一起考量。

王禹閎說，目前看起來崩塌的土石以回填土居多，會再補鑽探調查土質如何分布，有利於判斷此次崩坍的原因，及復建設計參數的考量，目前先排除崩落的土石災害不要影響到居民，要先進行導排水設施。

信義區孝忠里長林崇道表示，昨晚教忠公園有民眾在運動，看到土石崩下來趕快撤離。今天上午看才發現如此嚴重，籃球場有一半被土石掩埋，護欄也都斷裂。附近有社區民宅，擔心土石影響社區安全。

市議員何淑萍指出，連日大雨造成崩坍的嚴重災害，之前是一個舊的土方資源回收場，到底傾倒了什麼東西？範圍有多大？除了搶救外也要擬定復建計畫，讓附近居民安全無虞。

崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大，副市長林永發前往勘災。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大，副市長林永發前往勘災。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／攝影
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／翻攝
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／翻攝
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／翻攝
崩山埋公園民眾嚇壞！山頭不見了下方有民宅防擴大。記者游明煌／翻攝

基隆 資源回收 土石掩埋

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