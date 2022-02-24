花蓮中央路改善工程3月施工 人行陸橋將拆除
花蓮中央路串連市區重要道路，交通量大，縣府獲中央補助，3月起將進行新設左轉車道、拆除使用率偏低的人行陸橋等改善工程，施工期間封閉南北兩側內側車道，預計明年中完工。
花蓮縣政府建設處今天發布新聞稿指出，中央路串連花蓮市、吉安鄉及省道台9線、台9丙線，為重要南北向市區道路系統，經縣府爭取獲內政部營建署核定新台幣7390萬元，將進行中央路1至4段新設左轉車道工程。
建設處指出，新設左轉道工程包含改善路口設施，例如天空纜線下地、標誌號誌共桿設施、增設行人庇護島、部分路口人行環境改造。
建設處指出，考量慈濟醫院前人行陸橋使用率偏低、無障礙設施不友善等因素，也將於這次工程中拆除，將人行動線改為平面通行。
建設處指出，目前已與各管線單位協調遷移作業，規劃各路口施工期程，預計3月進場施工，工期480日曆天，施工期間將封閉南、北2側內側車道，維持外側車道通行。
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