影／基隆槓子寮走山 4個籃球場大土石埋公園及回收場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供

基隆市政府昨晚6點半獲報，信義區槓子寮道路嚴重坍方，經工務處派員勘查，道路旁下方已有嚴重邊坡滑落及走山，疑連日大雨造成，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺。目前判斷無人受困，因仍有雨加上天色太暗，預計今天上午再進場搶修。

市府昨晚勘驗後表示，邊坡下方為教忠公園，遭土石掩埋，現場已拉起封鎖線，槓子寮路部分亦從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖。

市府說，目前因已天候昏暗且仍持續降雨中，為確保人員安全，今天上午再前往現場瞭解致災原因及研擬相關後續措施。

議員張顥瀚指出，往槓子寮砲台的槓子寮路段發生大面積的崩塌，請民眾注意。

議員韓世昱說，因連日大雨造成槓子寮路上一間資源回收場下方土石鬆動，導致面積約3到4個籃球場大小的土方下滑，影響教忠公園籃球場護欄倒塌，籃球場一半被土石淹沒，所幸目前未造成人員傷亡，已拜託區公所與市政府盡速修復。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所獲報立德路段路面坍方，恐有人車安全問題趕赴現場。警方見該處路面坍塌面積龐大，原址回收廠下陷，趕緊通報市政府相關單位派員處理，聯絡地主及負責人前往，並拉起封鎖線，於現場警戒、管制往來人車通行，養工處及市政府相關單位到場處理，警方也持續協助處理。

連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/議員張顥瀚提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/議員張顥瀚提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供
連日大雨基隆槓子寮走山，4個籃球場大小的土石埋公園及回收場。圖/基隆市政府提供

基隆 警察

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