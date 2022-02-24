影／基隆槓子寮走山 4個籃球場大土石埋公園及回收場

基隆市政府昨晚6點半獲報，信義區槓子寮道路嚴重坍方，經工務處派員勘查，道路旁下方已有嚴重邊坡滑落及走山，疑連日大雨造成，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺。目前判斷無人受困，因仍有雨加上天色太暗，預計今天上午再進場搶修。

市府昨晚勘驗後表示，邊坡下方為教忠公園，遭土石掩埋，現場已拉起封鎖線，槓子寮路部分亦從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖。

市府說，目前因已天候昏暗且仍持續降雨中，為確保人員安全，今天上午再前往現場瞭解致災原因及研擬相關後續措施。

議員張顥瀚指出，往槓子寮砲台的槓子寮路段發生大面積的崩塌，請民眾注意。

議員韓世昱說，因連日大雨造成槓子寮路上一間資源回收場下方土石鬆動，導致面積約3到4個籃球場大小的土方下滑，影響教忠公園籃球場護欄倒塌，籃球場一半被土石淹沒，所幸目前未造成人員傷亡，已拜託區公所與市政府盡速修復。