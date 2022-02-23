基隆雨下不停...山區道路邊坡今晚傳走山 埋掉社區籃球場

基隆市連日下雨，信義區槓子寮山區今晚傳出大規模坍方，通往槓子寮砲台的道路旁，長約80公尺的邊坡整片往下滑動，衝入山下教忠公園籃球場，所幸沒有人員傷亡。工務處獲報已到場了解災情，管制人車接近以免發生危險，並設法防護，避免災情擴大。

槓子寮砲台附近道路旁邊坡今晚被人發現坍方，長約80公尺的整片坡面，滑落近百公尺，掩埋教忠街161巷的公園籃球場。

槓子寮坍方地點的路旁原是回收場，場內設施和回收物多隨山坡滑落，埋進土石中。回收場負責人說，今天上午10點左右工作人員就離開回收場，意外發生時應該沒有人在回收場內。

中央氣象局臉書「報天氣」昨天貼文指出，基隆從今年開始到昨天，只有1天完全沒有雨，幾乎天天下雨。工務處研判連日下雨，造成岩層含水量提高導致土石鬆軟，容易發生落石和坍方。