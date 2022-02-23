聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆雨下不停...山區道路邊坡今晚傳走山 埋掉社區籃球場
基隆市連日下雨，信義區槓子寮山區今晚傳出大規模坍方，通往槓子寮砲台的道路旁，長約80公尺的邊坡整片往下滑動，衝入山下教忠公園籃球場，所幸沒有人員傷亡。工務處獲報已到場了解災情，管制人車接近以免發生危險，並設法防護，避免災情擴大。
槓子寮砲台附近道路旁邊坡今晚被人發現坍方，長約80公尺的整片坡面，滑落近百公尺，掩埋教忠街161巷的公園籃球場。
槓子寮坍方地點的路旁原是回收場，場內設施和回收物多隨山坡滑落，埋進土石中。回收場負責人說，今天上午10點左右工作人員就離開回收場，意外發生時應該沒有人在回收場內。
中央氣象局臉書「報天氣」昨天貼文指出，基隆從今年開始到昨天，只有1天完全沒有雨，幾乎天天下雨。工務處研判連日下雨，造成岩層含水量提高導致土石鬆軟，容易發生落石和坍方。
中山區外木山海岸湖海路指標2公里處，2月5日出現落石，多塊巨石從約百公尺高的山壁滾落，最大塊重達40公噸，險些砸中滿載7人的休旅車。湖海路指標2.8公里處今天又發生落石，多塊岩石滾落地面後，有些打中路旁台電變電箱，有一塊岩石掉落路面，還有兩塊掉進排水溝，所幸沒有人車被砸中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言