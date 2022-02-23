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基隆雨下不停...山區道路邊坡今晚傳走山 埋掉社區籃球場

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落，原本在路旁的回收場跟著陷落。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落，原本在路旁的回收場跟著陷落。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市連日下雨，信義區槓子寮山區今晚傳出大規模坍方，通往槓子寮砲台的道路旁，長約80公尺的邊坡整片往下滑動，衝入山下教忠公園籃球場，所幸沒有人員傷亡。工務處獲報已到場了解災情，管制人車接近以免發生危險，並設法防護，避免災情擴大。

槓子寮砲台附近道路旁邊坡今晚被人發現坍方，長約80公尺的整片坡面，滑落近百公尺，掩埋教忠街161巷的公園籃球場。

槓子寮坍方地點的路旁原是回收場，場內設施和回收物多隨山坡滑落，埋進土石中。回收場負責人說，今天上午10點左右工作人員就離開回收場，意外發生時應該沒有人在回收場內。

中央氣象局臉書「報天氣」昨天貼文指出，基隆從今年開始到昨天，只有1天完全沒有雨，幾乎天天下雨。工務處研判連日下雨，造成岩層含水量提高導致土石鬆軟，容易發生落石和坍方。

中山區外木山海岸湖海路指標2公里處，2月5日出現落石，多塊巨石從約百公尺高的山壁滾落，最大塊重達40公噸，險些砸中滿載7人的休旅車。湖海路指標2.8公里處今天又發生落石，多塊岩石滾落地面後，有些打中路旁台電變電箱，有一塊岩石掉落路面，還有兩塊掉進排水溝，所幸沒有人車被砸中。

基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落到山下的教忠公園籃球場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落到山下的教忠公園籃球場。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落，原本在路旁的回收場跟著陷落。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡今晚坍方，一大片土石往下滑落，原本在路旁的回收場跟著陷落。記者邱瑞杰／翻攝

落石 基隆 氣象局

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