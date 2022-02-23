基隆今年至今只有1天沒下雨 海岸落石、山區坍方災情多

基隆市連日下雨，外木山海岸山壁今天近午發生落石，槓子寮山區晚間也傳出道路邊坡大規模坍方，釀災地點有一處資源回收場，地面圍籬、工作區和回收物全隨著土石陷落山谷，尚未傳出人員傷亡。工務處獲報已到場了解災情狀況，設法防護坡面，避免災情擴大。

外木山海岸湖海路指標2公里處，2月5日出現落石，多塊巨石從約百公尺高的山壁滾落，最大塊重達40公噸，掉落山下湖海路前幾秒鐘，有輛滿載7人的休旅車驚險通過，車子如果再慢個一兩秒可能就被擊中，釀成慘禍。

今天近午，湖海路指標2.8公里處又發生落石，多塊岩石滾落地面後，有些打中路旁台電變電箱，強大撞擊力導致電箱位移，有一塊岩石掉路道路紅線處，還有兩塊掉進排水溝，所幸沒有人車被砸中。

信義區通往槓子寮砲台的道路邊坡今晚也發生坍方，一大片山坡往下滑落，造成原本在路旁的回收場陷落，消失蹤影。

中央氣象局臉書「報天氣」昨天貼文指出，基隆從今年開始到昨天，只有1天完全沒有雨，幾乎天天下雨。工務處研判連日下雨，造成岩層含水量提高導致土石鬆軟錯動，已前往現場防護善後。