找回年輕人 台東延平鄉青年發展所見成效

台東縣延平鄉公所為找回年輕人成立青年發展所，專責窗口服務年輕人，不僅要讓年輕人返鄉，還要幫返鄉的年輕人找到出路，今年已見成效，鄉人口數出現正成長。

延平鄉公所創全國之先，成立鄉鎮級服務年輕人的專責窗口，且位階在鄉公所的1級單位。

延平鄉長胡黃廣文今天接受中央社記者訪問表示，目前六都幾乎都有設置青年發展局，但是其他縣市政府沒有，因此他在去年增設青年發展所，思考怎麼樣讓年輕人回流，而回來了要做什麼。

他說明，過去偏鄉青年因讀書、工作外流嚴重，年老了才回來，他希望年輕人就在故鄉生根，或許過去外面生活條件很好，現在已不一樣，外面也不是這麼好生活，房子買不起，還不如讓年輕人回流返鄉，希望有專門的課室輔導回流年輕人在觀光、文化、農業上創業、提計畫或是發表著作。

首任青發所長胡克穩，76年次，是在地布農族人，他說，鄉長考量過去青年業務分散在各課科室，希望成立服務青年的專責窗口。

胡克穩說，目前先推廣文化發展和地方產業創生，最近接了文化部的「布農族的文化規劃室」案子。今年延平鄉人口開始出現正成長，過去人口數都是約3500名，今年可望突破3650名。