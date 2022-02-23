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鼓勵原住民縣民考取族語認證 花縣府頒發獎勵金

中央社 / 花蓮縣23日電

花蓮縣政府為落實原住民語言文化保存與傳承，推動族語認證獎勵，設籍花蓮縣民取得族語認證中高級以上合格者，可申請新台幣3000元至1萬元不等獎勵金。

花蓮縣政府原住民行政處今天發布新聞稿指出，縣府辦理縣內族語認證獎勵機制，通過優級核發1萬元、高級核發5000元及中高級核發3000元，府內同仁通過認證考試初級以上就會公開表揚與獎勵。

今年推廣獎勵計劃也擴大納入族語戲劇、族語單詞競賽及全國語文競賽決賽指導老師獎，按獲獎名次可申請1000元至5000元不等獎勵金。

原民處長陳建村指出，民國110年第2次族語認證測驗日前放榜，呼籲取得中高級以上合格證明書者，即日起至4月30日可向原民處提出獎勵金申請。

原民處提醒，111年度第1次族語認證測驗將於3月4日截止報名，欲應考民眾可把握時間，至原住民族語言能力認證測驗網站查詢相關測驗資訊，也可撥打考生服務專線（02）7749-3664、0800-699-566或加入LINE官方帳號（@107abst）掌握報名資訊。

原住民 花蓮 語言

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