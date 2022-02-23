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基市表揚藝文競賽得主 她吃冰糖再上台奪全國演說特優
基隆市教育處今天舉辦藝文競賽聯合頒獎典禮，表揚代表基隆市參加於全國語文競賽得獎師生，以及音樂、舞蹈及創意戲劇市賽表現優異選手。基隆市長林右昌肯定師生表現，並提及近期整建文化中心等藝文場地，讓學生有更好的表演和展覽空間。
基隆市教育處表示，今年有59名師生在市賽脫穎而出，進軍全國賽，與其他縣市好手分以國語、閩南語、客家語、原住民族語，參加演說、情境式演說、朗讀、字音字形、作文、寫字競賽，奪下7項特優、38項優等、10項甲等佳績。
全國語文競賽國語演說特優得主、銘傳國中學生黃子瑄說，在過去的比賽累績經驗，很高興能在比賽時表現出來。被問到參賽會不會緊張？她說，上台前習慣先吃冰糖，因為冰糖可以滋潤喉嚨，讓自己在演說的時候可以自在發生聲音，也有助放鬆心情再上台。
基隆女中學生高帷宸參加閩南語情境式演說拿下特優，她說，上台比賽前她會先喘口氣，然後大方、有自信的上台。為了能把台語說得更流利，除了在家跟家人用台語交談，在學校也會問同學，可不可以用台語和她聯天，陪她練習。
今天除表揚全國語文競賽得獎師生，在音樂、舞蹈及創意戲劇市賽中，取得3、4月間登場的全國賽資格學生。音樂有1217人參賽，個人組102人、團體組45隊出線。舞蹈約150名選手尬舞，選拔個人組4人、7隊團體組出征。戲劇218人參賽，有4隊前進全國賽。美術市賽896件作品中，有209件角逐全國賽，24件獲獎。
林右昌說，文化中心正在整建，1、2樓將會成為嶄新美術館，演藝廳舞台、音響及座椅全面整修，預計下半年啟用。成功國小整建中的禮堂，未來也會成為中型展演場所，造福喜愛藝文的市民朋友。
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