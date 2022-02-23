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花蓮卓溪鄉原民產業服務中心動土 盼活絡地方經濟

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮卓溪鄉公所為了讓在地產業更接觸民眾，選在玉里鎮中心興建原住民產業服務中心，預計明年就能啟用，盼能活絡地方經濟。圖／花蓮縣政府提供
花蓮卓溪鄉公所為了讓在地產業更接觸民眾，選在玉里鎮中心興建原住民產業服務中心，預計明年就能啟用，盼能活絡地方經濟。圖／花蓮縣政府提供

花蓮卓溪鄉多是高山地形，交通不便，為了讓在地產業更接觸民眾，選在玉里鎮中心興建原住民產業服務中心，預計明年就能啟用，盼能活絡地方經濟，形成觀光新亮點。

卓溪鄉公所今天在玉里鎮中正路舉行「花蓮縣卓溪鄉原住民產業服務中心興建工程動土典禮」，原民會副主委鍾興華、花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、卓溪鄉長呂必賢等人舉起鏟子動土，祈福工程順利。

鄉長呂必賢表示，卓溪鄉長期缺乏農產品及原住民手工藝展售據點，為了要讓地方鄉親有空間展現與發揚傳統文化與原住民手工藝品等產業，鄉公所向中央、縣府申請經費，共4425.6萬元，興建「原住民產業服務中心」。

呂必賢說，未來中心將會以「農產品、文創、工藝、展演與諮詢服務」為服務主體，並有需要時會成為「臨時避難所」，盼望未來藉此建立產業行銷管道，讓在地農特產品與傳統文化和旅客們分享。

卓溪鄉產業服務中心基地面積共有200多坪，初步規畫以政府及民間合作辦理模式營運，興建完成後將會帶動地方創業與就業機會。呂必賢指出，中心共有5層樓，1、2樓是產業行銷空間，3、4樓則作為原住民創作研習區，展現各部落的農特產、文化特質與風味餐食等。

縣長徐榛蔚表示，興建地方大型建設很不容易，卓溪鄉位於花蓮南區觀光段，未來相信服務中心興建後，將會帶給地方觀光收益並促進活絡產業鏈。

原住民 花蓮

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